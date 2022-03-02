從地上打到線上 入侵烏克蘭成為史上第一次加密戰爭

危難之際，只能選擇。在評估當下局勢時，從來沒有最好的行動方案。在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，加密貨幣是好是壞還是中性？這個問題很難回答。

加密貨幣現在在全球金融體系裡更趨近主流，這意味著無論好壞，它也無可避免地成為國際衝突的一部分。隨著俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，這一點得到充分證明。

烏克蘭的加密捐款逾1600萬美元

數百萬美元的加密貨幣流入以支持烏克蘭的軍隊和駭客組織。甚至烏克蘭政府也募集加密貨幣捐款，截至2月底已經籌集超過1600萬美元。在戰爭時期，政局陷入混亂之下，很難依賴傳統銀行，並且擔心被監視。因此，一個無政府且相對匿名的金融替代系統極具吸引力。

根據CoinDesk的數據，總值超過1600萬美元的加密貨幣流入三個協助烏克蘭防禦俄羅斯的電子錢包中，其中一個當地的非營利組織籌集超過700萬美元的比特幣，另兩個由烏克蘭官方與基輔加密貨幣交易所Kuna所設立的電子錢包，則籌集超過800萬美元的比特幣及以太幣。

人權基金會（Human Rights Foundation）策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）說：「它不會被凍結、無法被審查，而且可以在不查證身分的情況下使用，這些特點非常重要。」「這就是何以比特幣是重要的人道主義工具的原因。」

據了解，烏克蘭政府正在使用加密貨幣捐款採購關鍵物資，包括天然氣、食品和軍事設備。目前大概已花費約1000萬美元。Kuna創辦人丘巴尼安（Michael Chobanian）表示，捐款一部分用作疏散市民，並購買汽油、食物和水等物資，另一部分則用作添購無人機、熱視鏡等軍備。

他認為加密貨幣比傳統支付方式更有效，因為用傳統方式匯款需時較長，需要經過很多程序，存在一定的官僚主義，而加密貨幣則沒有相關的問題。

另一方面，烏克蘭的富豪正嘗試以加密貨幣避險，他們先把資金轉換成與美元掛勾的穩定幣USDT（泰達幣），再轉換成比特幣或以太幣。但由於USDT在當地的供給有限，即使買方溢價4%也買不到。

烏克蘭人民目前只能依賴加密貨幣

整體而論，加密貨幣非常不穩定。雖然支持者經常聲稱比特幣是某種「數位黃金」，但它們在全球不確定性中已經失去價值，削弱了避風港的性質。但目前許多烏克蘭公民只能採取這種方式攜帶數位貨幣外逃。因烏克蘭中央銀行已經暫停電子現金轉帳，並阻止烏克蘭公民提取外幣。截至2月底，烏克蘭加密平台Kuna的交易達到2021年5月以來的最高水平。

格拉德斯坦解釋，「現在烏克蘭人可以下載一個開源的比特幣錢包，無需ID，然後經由二維碼或字母數字字符串產生網址。」「把它貼給我，我就可以寄給你1000美元，全部程序只要幾分鐘就能完成。」

挪威難民委員會全球數位專家柯皮（Giulio Coppi）說，「這可能對某些人有用，但他們需要首先解凍其資產，轉換為數位貨幣，然後設法離開烏克蘭，後者其實是目前最主要的問題。」「然後在離境後，只能祈禱不會貶值太多。」

想想看，一個從烏克蘭逃出的人身上帶著價值1000美元的加密貨幣，但在轉換回現金時損失了一半的價值，感覺實在很差。不過，如果加密貨幣是危機中最簡單的取得現金方式，有總比沒有好。

格拉德斯坦說，「當你擔心比特幣今天下跌10%時，你想烏克蘭人還有哪些選擇？他們能怎麼做？把它放在烏克蘭股市？把它放在房子裡？他們能把房子帶走嗎？」

俄羅斯也是加密貨幣大國

加密貨幣對俄烏雙方來說同樣具有吸引力。經常被惡意使用的加密貨幣可能被俄羅斯用以避免制裁，但也是目前美國及其盟國用來對付俄羅斯的主要武器。

加密貨幣在戰爭危機中被視為英雄，是人們處於困境中的替代方案。但它也有其陰暗面，尤其是關於俄羅斯。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國政府就曾擔心加密貨幣可能會削弱經濟制裁的影響。根據區塊鏈分析公司Elliptic的研究，伊朗就曾利用比特幣挖礦來繞過貿易禁運。

俄羅斯的經濟同樣受戰事影響，自歐美將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT系統後，俄羅斯盧布兌美元滙率一度暴跌近30%，創歷史新低，多間銀行出現擠兌。

俄羅斯是比特幣開採量第三大的國家，《華爾街日報》引述俄羅斯政府的報告，俄國現擁有約1200萬個電子錢包，總值達239億美元，據信部份俄羅斯民眾會轉移資產到比特幣及其他加密貨幣。

許多國家開始對俄羅斯實施嚴厲制裁。在某些方面引起人們的擔憂，俄羅斯可能會使用加密貨幣來規避制裁，並在不被發現的情況下轉移資金。一如《紐約時報》的報導，俄羅斯政府一直在開發數位盧布，並一直在建構工具來幫助隱藏數位交易的起源。

基本上，如果制裁是為了阻止國家和企業與俄羅斯打交道，那麼加密貨幣就會是繞過它們的一種方式。美國前聯邦檢察官帕克（Michael Parker）告訴《紐約時報》，認為俄羅斯不會考慮到被制裁後去尋找替代方案，這種想法「太天真了」。

雖然切斷俄羅斯取得加密貨幣的管道可能真的有效，但這是不可能的。並非所有交易所都會確認客戶的身分，而且通常很難追踪加密貨幣交易的來源。加密貨幣交易所是否必須遵守制裁，可能取決於它們在哪裡註冊和在哪裡營運。何況許多交易所都拒絕凍結俄羅斯帳戶的要求。

加密貨幣已成戰爭的一部分

這不是人們第一次在國際衝突中轉向加密貨幣，但確實感覺加密貨幣第一次成為前線和核心，以至於有些人甚至將俄羅斯入侵烏克蘭稱為「世上第一次加密戰爭」。

這都要歸功於支持烏克蘭並試圖為加密貨幣尋找角色的支持者。例如，加密貨幣交易所 FTX CEO班克曼佛烈德（Sam Bankman-Fried）向平台上每個烏克蘭用戶提供相當於25美元的費用，讓他們可以隨意使用。俄羅斯抗議樂隊 「暴動小貓」（Pussy Riot）的聯合創始人之一托洛孔尼科娃（Nadezhda Tolokonnikova）組織了一次籌款活動，出售1萬個烏克蘭國旗的NFT。生於俄羅斯的以太幣創始人布特林（Vitalik Buterin）鼓勵人們用加密貨幣為該國的人道主義工作捐款。

當然，這些推動者的出發點立意良善，但對網路上無聊猿（bored ape）的NFT玩家來說，表達對烏克蘭的聲援並沒有真正的幫助。而且這塊領域充滿了欺詐，也很難知道哪些項目實際上會幫助到烏克蘭人民，哪些項目只是機會主義者在攫取錢財。

即使如此，加密貨幣的支持者認為，比特幣比其他替代品更好，比如現金、銀行帳戶，或黃金或房產等實體資產，因為它不受任何控制並且易於運輸。雖然加密貨幣可能會波動，但它的波動性可能低於某些法定貨幣或金融市場。

比特幣可能不是數位黃金

加密貨幣支持者長期以來提出的重要論點是加密貨幣有可能充當「數位黃金」。這意味著，與法定貨幣不同，比特幣不能被稀釋，因為比特幣的數量永遠是固定的，而投資於加密貨幣是在面臨波動時讓投資組合多元化的一種方式。

從理論上講，這應該代表比特幣是一種對沖通膨的方式，或者不會像股市那樣崩盤。但這個理論還沒有完全被證明是正確的。加密貨幣已證明自己具有超強的波動性，並且經常與股票一起波動。當前的衝突尤其凸顯出加密貨幣的波動性。

當俄羅斯入侵烏克蘭時，比特幣一度重挫跌破35000美元。數位貨幣研究員哈索諾（Hugh Harsono）表示：「這消除了人們認為加密貨幣可以作為對沖這類宏觀經濟資產的看法。」

不過部分市場研究報告仍然看好加密貨幣，預期比特幣會在下半年達到20萬美元，以太幣上看12000美元。為此加密貨幣需要繼續吸引新的投資人進入市場。與此同時，NFT、Web3和去中心化金融（DeFi）的發展將會為以太幣帶來顯著成長。

FSInsight虛擬資產戰略主管法瑞爾（Sean Farrell）表示：「如果聯準會（Fed）突然升息4%，所有資產都可能被拋售並再下跌50%。但就目前情況來看，持有比特幣和以太幣的好處還是遠大於壞處。」