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業內消息透露 儲存晶片供應商將跟進美光漲價
集微網消息，業內消息人士透露，由於製造過程中使用的某些材料受到汙染，鎧俠和西部數據在日本的合資工廠大幅減產，這將顯著拖累全球NAND閃存晶片產量。美光科技已將其部分閃存產品的價格提高了15%，其他晶片供應商可能也會效倣。
據digitimes報道，鎧俠和西部數據的汙染事件將從第二季度開始將NAND閃存市場變成賣方市場。
此前供應鏈透露，已接獲美光通知NAND晶片合約、現貨價雙漲，合約價漲17%至18%，現貨價25%以上，是目前已知漲價幅度最高的廠商。
據了解，鎧俠和西部數據兩家的閃存產能佔全球NAND晶片市佔總和高達32%以上，直逼龍頭三星。美光現為全球第五大NAND晶片供應商，市佔率超過10%。
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