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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

布蘭特原油價突破每桶110美元 國際能源署警告能源安全

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
布蘭特原油2日突破破每桶110美元。路透
布蘭特原油2日突破破每桶110美元。路透

布蘭特原油價格持續上漲，在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議召開前夕突破每桶110美元，國際能源署（IEA）警告，俄羅斯入侵烏克蘭後，全球能源安全受到威脅。

倫敦原油期貨價一度上漲5.3%到每桶110.54美元。在美國和其他主要經濟體同意聯手釋出戰備儲油後，IEA署長Fatih Birol周二表示，能源市場形勢非常嚴峻。投資人將關注OPEC+周三稍晚開會討論4月份供應的結論，但儘管市場動盪，預計供應數量也只是會溫和增加。

各國政府正面臨通膨升溫壓力，因制裁俄羅斯的影響推升能源、金屬和穀物價格走高，促使美國與其盟國釋出6,000萬桶戰備儲油以抑制油價，雖然去年末期的類似行動效果微小。

在俄羅斯入侵烏克蘭前，隨著世界經濟從疫情中強勁反彈，國際油市已顯著收緊，俄羅斯出口中斷可能推動價格進一步上漲。俄羅斯烏拉爾原油以創紀錄的折扣出售，仍未能吸引買家，凸顯買家在嚴厲制裁中的謹慎態度。

新加坡早盤，紐約商業交易所4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲5.1%，到每桶108.68美元；過去兩天累計上漲13%。

俄羅斯 烏克蘭

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