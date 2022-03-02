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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

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台積電ADR反彈近1% 較台北交易股票溢價0.3%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電ADR周二（1日）漲0.97%收報108.05美元，終止連續八日的跌勢，較台北交易股票溢價0.25%。圖/報系資料照
台積電ADR周二（1日）漲0.97%收報108.05美元，終止連續八日的跌勢，較台北交易股票溢價0.25%。圖/報系資料照

台積電ADR周二（1日）漲0.97%收報108.05美元，終止連續八日的跌勢，較台北交易股票溢價0.25%。費城半導體指數急挫3.6%。

美股1日大跌，道瓊工業指數重挫近600點，科技股和金融股同步下挫，投資人日益擔憂俄烏衝突加劇，將導致經濟影響擴大。超微（AMD）急挫7.7%，蘋果跌1.2%，臉書母公司Meta跌3.6%，亞馬遜跌1.6%。

道瓊工業指數跌1.76%，或跌597.65點，收報33,294.95點，標普500指數跌1.55%，或跌67.68點，收報4,306.24點，那斯達克指數跌1.59%，或跌218.94點，報13,532.46點。

台灣加權股價指數昨天大漲246.07點，收報17,898.25點，台積電平盤收在604元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.02 -0.28 103 -1.93

中華電 CHT 124.5 -0.4 124.5 0.00

台積電 TSM 605.53 0.97 604 0.25

聯電 UMC 52.4 0.75 54.1 -3.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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