歐元觸及2020年6月以來最低 美元勁揚投資人尋求避險

歐元兌美元周二觸及2020年6月以來最低，俄羅斯盧布在震盪交投下繼續下跌，俄羅斯擴大對烏克蘭攻勢，油價急升。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）勁升0.7%至97.385，投資人擁往避險資產。

投資人對烏克蘭的最新事態發展感到緊張。俄羅斯周二警告基輔居民撤離，並向哈爾科夫市發射大量火箭彈。俄羅斯指揮官改變戰術，擴大對烏克蘭城市地區的轟炸。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示，「發生70年代式的全球石油危機的可能性越來越大，投資人正以最快的速度轉向避險資產。歐元處於前線，最容易受到能源衝擊的影響。」他稱，隨著石油和天然氣價格跳漲，歐元下跌。

歐元兌美元尾盤下跌0.8%，報1.1130美元，稍早觸及2020年6月以來最低。歐元兌日圓跌0.9%。美元兌避險貨幣日圓跌0.1%。

摩根士丹利分析師周二在一份報告中表示，他們終止做多歐元兌美元、日圓、英鎊和巴西里爾的交易建議，「對歐元整體持中性看法。」