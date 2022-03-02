WTI漲破106美元 大宗商品創2009年來最大漲幅

原油價格周二飆升，美國和主要經濟體聯手釋出緊急儲油的消息並未能遏制投資者對全球供應嚴重中斷的疑慮。大宗商品價格創2009年以來最大漲幅，能源、農產品和金屬的供應，全都因為俄羅斯入侵烏克蘭威脅到本就緊張的供給。

紐約原油期貨周二收在每桶103.41美元後繼續上漲，紐約時間4:50，西德州中級原油（WTI）4月期貨漲至106.34美元。布蘭特原油5月期貨收在104.97美元，漲到107.43美元。

追蹤23種期貨合約的彭博大宗商品現貨指數周二上漲4.1%。與2020年3月（疫情之初）觸及的四年低點相比，該指數已上漲逾一倍。

TD證券主管 Bart Melek 說：「我們相當擔心會失去俄羅斯的供貨。釋出戰略儲油似乎還不夠。 」

國際能源署(EIA)同意從全球庫存中釋出6,000萬桶石油，相當於俄羅斯不到6天的產油量。

選擇權部位進一步鞏固石油漲勢。在油價低於100美元的關鍵價位時，交易員累積龐大的作多部位，隨著作為交易對手的銀行買入期貨來對沖風險，原油漲勢更如火上加油。

包括高盛， 摩根士丹利和摩根大通在內的銀行紛紛上調油價預測，認為供應可能中斷。諮詢公司OilX表示，俄羅斯海上原油和成品油供應中斷的可能性正在上升，這可能推動油價漲破每桶150美元。

美國、歐洲和亞洲對俄羅斯的全面制裁，以及派遣船隻進入戰區的成本飆升，使得與俄羅斯的貿易協議幾乎陷入停滯。俄羅斯是原油、天然氣、穀物、化肥和鋁等金屬的主要供應國。

金價攀升

美國公債攀升，交易員放棄對聯儲會本月升息50個基點的押注，因擔心俄烏戰火更烈將拖累全球經濟。美國股市下跌，美元上漲。

紐約時間下午2:11，現貨黃金上漲1.7%至每英兩1,941.33美元；金價2月上漲了6.2%。紐約商品交易所4月黃金期貨上漲2.3%，結算價報1,943.80美元。在周一上漲5.2%之後，鈀金周二再上漲3.3%，因市場擔心潛在的供應中

斷。俄羅斯鈀金產量約占全球的40%。白銀和白金也上漲。

ThinkMarkets的市場分析師Fawad Razaqzada表示，烏克蘭局勢引發的避險需求令金價得到支撐，債券殖利率下降也給金價提供了進一步的支持。

鋁價上漲

鋁價一度上漲3.8%，接近周一創下的紀錄高位。航運巨頭馬士基暫停內陸和海上運輸將加劇在俄羅斯入侵烏克蘭之後俄羅斯金屬出口面臨的嚴重壓力。所有金屬均走高，鎳價逼近十年高點。

知情人士透露，馬士基負責鋁業巨頭俄鋁的部分產品運輸，因此暫停決定對俄鋁出口構成風險。

雖然俄羅斯的金屬生產商並沒有直接成為西方制裁的目標，但隨著克里姆林宮面臨的政治和經濟壓力擴大，買家和金融機構一直在減少對俄羅斯供應商的曝險。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所鋁價上漲3.3%，結算價報每噸3,478美元，接近周一創下的每噸3,525美元的紀錄高點。鎳價上漲3.4％，銅價上漲1.8%。