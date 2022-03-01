俄烏衝突 沙國4月外銷亞洲油價恐升至歷史新高

彭博資訊的訪調顯示，俄烏衝突促使原油進口商急於確保供給之際，市場人士預測，沙烏地阿拉伯可能調高4月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂售價（OSP），調升至紀錄高點。

彭博資訊訪調的煉油業者和市場人士預測，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）3月初將宣布，上調4月賣往亞洲的阿拉伯輕原油官訂售價，每桶調高1.7美元，比杜拜／阿曼市場平均油價每桶溢價4.5美元，為2000年彭博資訊開始彙整這項數據以來最高溢價。

隨著全球經濟復甦，過去一年來油價大幅攀升，近來俄烏緊張局勢更讓國際油價在2月24日漲破每桶100美元，為2014年來首見。

歐美及盟國對俄羅斯施加的嚴厲制裁，讓原油供給出現不確定性，亞洲煉油業者已要求Aramco運送更多原油。美國和歐洲目前尚未直接懲罰俄羅斯的能源出口，但不排除這個可能性。美國及其盟友也正討論是否釋出約6,000萬桶緊急儲油，以壓低油價。

美國拜登政府密切關注燃料價格持續上揚，並已對沙烏地等石油輸出國組織（OPEC）主要成員國施加壓力，希望OPEC加快增產步調。OPEC與包括俄羅斯在內的夥伴國（OPEC+）將在2日開會決定4月產量目標，預期OPEC+將維持原定的逐步增產計畫。