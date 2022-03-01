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拜登將在國情咨文中力倡整頓海運業 促國會通過新法

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美國總統拜登正推動整頓海運業，他已提出新的倡議，並呼籲國會議員通過新法，大刀闊斧修改法規。路透社
美國總統拜登正推動整頓海運業，他已提出新的倡議，並呼籲國會議員通過新法，大刀闊斧修改法規。路透社

美國總統拜登正推動整頓海運業，他已提出新的倡議，並呼籲國會議員通過新法，大刀闊斧修改法規。彭博資訊報導，拜登將於美東1日（台北時間2日上午）發表國情咨文，屆時他將宣揚這些解決供應鏈瓶頸和港口壅塞的方法。

拜登正提出一些方案，以解決市場力量集中在海運業者之間的問題，協助減緩最近幾個月來商品運輸延誤狀況。儘管這些提案面臨海運業者抗拒，拜登仍將向國會闡述這些做法的好處。

拜登在2月28日宣布新倡議，監管美國國際海上運輸的聯邦海事委員會（FMC）將與司法部合作，提升海運的競爭。

拜登政府把矛頭指向海運業者的整合，這些聯盟掌控全球80%海運運力。FMC與司法部擴大合作，將可獲得司法部反托辣斯部門協助執法，FMC則能為反壟斷部門的官員提供海運的專業知識。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）表示：「競爭是讓海運價格降低的要素，違法者須了解，FMC執行任務，提升海運業競爭時，司法部將提供所有必要的法律支持」

新冠疫情期間，美國主要港口面臨壅塞，導致商品短缺與價格上漲。在貨櫃短缺之際，一些海運業者發現，把空貨櫃運回亞洲的利潤，比由美國裝載運貨物出口更高。拜登希望國會議員賦予相關機關更多權力，以解決目前法令下的反壟斷審查問題。美國運輸部上周公布的報告，也建議國會修改航運法規。

美國眾議院去年12月通過「海運改革法案」（H.R. 4996），賦予FMC更多規範美國國際海運及打擊不公平行為的權力。參議院今年2月提出類似的版本，並計劃3日舉行小組聽證會。

拜登 美國 司法

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