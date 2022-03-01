歐美對俄制裁殃及池魚 分析稱南韓或成受影響最大國家

集微網消息，隨著美國和歐盟決定將俄羅斯排除在全球銀行間金融通信協會(SWIFT)銀行體系之外，三星、現代汽車、LG等韓國企業在俄羅斯的經營面臨著越來越大的困難。

據《韓國時報》報導，上述公司預計，歐美對俄羅斯制裁力度加大，不僅會使當地企業更難從俄羅斯進口天然氣和其他原材料，還會使這些公司更難從出口到俄羅斯的汽車等多種工業產品中獲得付款。

韓國貿易協會透露，2021年韓國對俄羅斯的出口在所有貿易國家中排名第12位，佔韓國出口總額的1.5%。去年，韓國對俄羅斯的出口額達99億8000萬美元。

“現代汽車在俄羅斯運營生產線。三星電子和LG電子也在當地設有工廠。許多韓國企業在那裡積極開展業務。韓國的貿易依賴度佔國內生產總值的75%。韓國是受制裁影響最大的國家。”

“如果這種情況早日結束將是一件幸事，但目前有跡象表明，俄羅斯對烏克蘭的進攻可能會持續下去，這對（韓國）國家經濟將是致命的。”

韓國產業研究院（KIET）研究員Kim Yang-paeng分析說:“如果對俄羅斯的經濟制裁導致全面對半導體等戰略物資出口的強硬制裁，三星電子、SK海力士等國內半導體企業將受到不利影響。”

他表示:“如果半導體或含有半導體成分的產品出口被禁止，三星電子和SK電子的銷售將受到不利影響。俄羅斯的消費者市場也相當大，三星電子的智能手機也非常暢銷。”

Kim Yang-paeng認為，如果對俄羅斯的經濟制裁持續下去，國內半導體企業的原材料供應將會出現困難。因為，製造半導體所需的原材料中，有一部分是從俄羅斯和烏克蘭進口的。

“這不會是一個問題，因為公司有幾個月的庫存。但是，如果沒有一種原材料，半導體生產就會中斷，因此，如果時間長了，就會造成損害。”

韓國產業通商資源部27日表示，為了應對國際社會對俄羅斯的經濟制裁，將加強對半導體等戰略物資的出口限制審查。然而，另一方面，該部也在分析俄羅斯銀行被排除在SWIFT系統之外對國內公司的影響。“為了最大限度地減少對俄制裁給國內企業帶來的不確定性，計劃盡快與美國進行協商。”

公司高層們表示，俄羅斯的銷售份額不是很大，不會對他們產生很大影響，因為他們為俄羅斯消費者生產的產品是在俄羅斯生產的。

三星在俄羅斯智能手機和電視市場的佔有率最高。該公司在卡盧加的一家工廠生產電視機。LG電子在莫斯科附近的工廠生產家電產品。

“我們認為這不會立即產生重大影響，因為如果我們在那裡銷售家用電器或手機，我們將有銷售債券保險，”一名要求匿名的當地IT公司發言人表示。