商業衛星發射利益大 英搶建太空港

搶佔商業衛星發射火箭市場，英國最快下個月部署太空港！在去年SpaceX刷新紀錄一次送143顆小衛星上太空後，商業太空港的發展大餅備受哄搶，英國SaxaVord太空港計劃幾乎成形，預計於蘇格蘭北部的群島興建3個發射台，按計劃盼趕在今年年底首度試射氣象衛星。

英SaxaVord太空港

商業衛星市場發展蓬勃，最具知名度便是SpaceX，去年發射共乘火箭，一口氣送上破紀錄的143枚小衛星，能想像成一台「太空公車」，只要商業衛星願意購買乘票，就能一起搭上站，再靠著衛星各自的動力修正軌道，推送到需求的目的地，而市場正夯，英國也盼能搭上順風車。

根據《英國廣播公司》報導，英國位於蘇格蘭北部群島的太空港SaxaVord獲得批准，若無需細節審查，下個月就能開始建造，預計將建3個火箭發射台，主要目的還是英國認為自己有發射火箭的優勢（佔地、技術、合作團隊），盼能趕在年底完成首次發射，預期是一枚氣象衛星試水溫。

SaxaVord太空港CEO斯特朗對此表示興奮，這項計畫從規劃、找夥伴、申請已經花了5年，太空港只是一個場地與規劃者，技術合作包含美國航太公司洛克希德馬丁，火箭運營商就不少，有加州的ABL太空系統公司、英烏合資的火箭公司Skyrora，都會是夥伴兼客戶。

太空港經濟效益

談到克服重重障礙終於迎來啟動，太空港完成後收穫盈利，不論群島或是英國都能受益，每日郵報報導，計畫創始人列維金補充，太空港預計在當地創造百餘個高階工作機會，這對過去沒有經濟發展的群島很重要，更遑論通過收「太空車票」的主要經濟收益。

但對SaxaVord來說，時間日程蠻緊迫的，原因是上個月被群島的「地主」蘇格蘭駁回計畫所耽擱，當時蘇格蘭認為會破壞到群島的二戰遺跡，但經過計畫書的經濟利益評估，至今終於通過。

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