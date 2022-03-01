網通廠合勤科技：受俄烏干擾 暫停透過中歐鐵路出貨

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
合勤科技生產網通設備，母公司為合勤控。照片／合勤控
合勤科技生產網通設備，母公司為合勤控。照片／合勤控

網通設備廠合勤科技（Zyxel Communications）表示，已經停止透過鐵路從中國大陸把產品出貨至歐洲，因為烏克蘭戰事對這條運輸要道構成風險。

合勤科技生產路由器與交換器，母公司為台灣合勤控（3704）。合勤科技總裁柯思騰（Karsten Gewecke）表示，約三天前已經暫停透過由中國國家鐵路集團營運的鐵路出貨。

合勤科技一名發言人表示，公司預期這條運輸路線可能持續受到干擾。該路線將中國大陸與歐洲、亞洲相連，被視為是北京政府推動「一代一路倡議」的核心組成部分。

俄烏衝突現在可能導致全球運輸危機再度惡化，這場運輸危機過去一年已導致從智慧手機、遊戲主機到汽車晶片等電子產品的供應受擾。

柯思騰受訪時表示，合勤科技已開始更加仰賴火車運貨，火車運輸耗時三到四周，比船運花上兩個月來得快。

柯思騰說：「我擔心我們會有許多產品卡在俄羅斯-波蘭邊界。」「在歐洲方面，由於要在貨櫃船上取得空間有難度，我們約一年半前開始利用火車從中國大陸，穿越俄羅斯進入歐洲、進入德國。」

這個鐵路網絡的一部分經過俄羅斯和白俄羅斯，是中國大陸製筆電等商品出口到歐洲大陸的主要管道。根據陸媒21世紀經濟報導，光是2020年，就有約1,000萬台筆電是從四川重慶透過這個鐵路網運出。

柯思騰表示，如果美國禁止俄羅斯購買含美國技術的產品，可能會導致合勤科技無法向俄羅斯出售網路交換器等通訊基礎設備，因為內含美國的晶片組。

白俄羅斯 美國

延伸閱讀

網球／烏克蘭一姊拒絕出賽 要求WTA對俄國選手採取行動

2月CCI物價信心創12年半最低 俄烏戰事加大通膨壓力

今日烏克蘭、明日台灣？蘇貞昌：比擬「不倫不類」

抵制俄國 「蝙蝠俠」臨時撤片 迪士尼、華納先後開槍！

相關新聞

1,500億美元 投資人急售俄股債

國際懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的制裁與日俱增，已升高俄國股票和債券遭逐出全球指標指數的風險，一旦被逐出，將與大半的投資基金業切...

拜登國情咨文 轉向救經濟

美國總統拜登將於美東1日（台北時間2日上午）發表國情咨文，官員透露，拜登將把焦點由「重建美好未來」支出計畫，轉向一項拯救...

市場憂心 俄發動總攻擊

俄羅斯與烏克蘭首次談判結束，結論為「擇日再談」，同時俄軍也加強對主要城市的攻勢，並派遣大批車隊前往基輔，凸顯「邊打邊談」...

美擬釋出戰略儲油

知情人士透露，美國及其盟國正考慮協調釋放約6,000萬桶戰略儲油，以緩和制裁俄羅斯所造成的供應壓力。但市場認為，若俄羅斯...

西方金融戰 需中方配合

美國主導國際社會對俄羅斯發動「金融戰」與「科技戰」，要進一步孤立俄羅斯並打擊當地經濟活動，懲罰俄國入侵烏克蘭，但具體效果...

油價高漲美股走低 道瓊指數跌逾400點

華爾街股市今天走弱，道瓊工業指數下跌超過400點，主因俄羅斯持續在烏克蘭的入侵行動，油價漲到多年來的高點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。