網通廠合勤科技：受俄烏干擾 暫停透過中歐鐵路出貨

網通設備廠合勤科技（Zyxel Communications）表示，已經停止透過鐵路從中國大陸把產品出貨至歐洲，因為烏克蘭戰事對這條運輸要道構成風險。

合勤科技生產路由器與交換器，母公司為台灣合勤控（3704）。合勤科技總裁柯思騰（Karsten Gewecke）表示，約三天前已經暫停透過由中國國家鐵路集團營運的鐵路出貨。

合勤科技一名發言人表示，公司預期這條運輸路線可能持續受到干擾。該路線將中國大陸與歐洲、亞洲相連，被視為是北京政府推動「一代一路倡議」的核心組成部分。

俄烏衝突現在可能導致全球運輸危機再度惡化，這場運輸危機過去一年已導致從智慧手機、遊戲主機到汽車晶片等電子產品的供應受擾。

柯思騰受訪時表示，合勤科技已開始更加仰賴火車運貨，火車運輸耗時三到四周，比船運花上兩個月來得快。

柯思騰說：「我擔心我們會有許多產品卡在俄羅斯-波蘭邊界。」「在歐洲方面，由於要在貨櫃船上取得空間有難度，我們約一年半前開始利用火車從中國大陸，穿越俄羅斯進入歐洲、進入德國。」

這個鐵路網絡的一部分經過俄羅斯和白俄羅斯，是中國大陸製筆電等商品出口到歐洲大陸的主要管道。根據陸媒21世紀經濟報導，光是2020年，就有約1,000萬台筆電是從四川重慶透過這個鐵路網運出。

柯思騰表示，如果美國禁止俄羅斯購買含美國技術的產品，可能會導致合勤科技無法向俄羅斯出售網路交換器等通訊基礎設備，因為內含美國的晶片組。