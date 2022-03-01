東芝社長、副社長今請辭 分拆案可能再調整？

日本媒體快訊報導，東芝社長綱川智、副社長畠澤守以及負責經營企劃的常務執董福山寛為公司分拆案引發的混亂，今早在臨時董事會正式請辭。

東芝預定下午對外舉行記者會說明。

東芝分拆案混亂，原先去年11月提出計畫一分為三，引發投資人強烈反彈，三個月後，修正分拆計畫，改為拆成兩家公司。東芝也公布大幅提高股東報酬計畫，以安撫憤怒的投資人。但造成混亂局面沒有改善。

據東京電視台等日媒報導，綱川等人為分拆計劃引發的一連串混亂負責，今早請辭。新社長預定由資深執行常務董事島田太郎出任，東芝電梯社長柳瀬悟郎出任副社長。

島田是在前任社長車谷任內為強化墊子業務，2018年從日本西門子挖角而來，負責東芝的電子部門。日媒預料島田將重新檢討分拆計劃。

根據2月7日提出整頓計畫修正案，東芝只將包括電源晶片部門在內的設備事業分割出去，力拚在2024年3月前完成。此前，東芝原目標將公司一分為三，分別是能源和基礎設施公司、設備公司，和快閃記憶體晶片公司。但修改後的計畫仍將面臨多家外國避險基金的龐大阻力，其中許多避險基金反對任何形式的分拆，而是希望讓這家日本企業集團私有化 。