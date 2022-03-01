對俄制裁衝擊市場 油金在內大宗商品全面上漲

原油價格周一走高，西方各國採取更多制裁措施孤立俄羅斯，同時美國及盟國考慮釋放約6,000萬桶戰略儲備原油，以平息對供應的疑慮。黃金價格上漲，俄羅斯入侵烏克蘭而招來的廣泛制裁加劇了市場對全球經濟成長的顧慮。

油價上漲

紐約市場西德州中級原油（WTI）期貨周一收於每桶95美元上方，有消息說美國和其他國家正考慮動用戰略原油儲備，導致油價收斂漲幅。

4月交割的WTI期貨上漲4.13美元，結算價報95.72美元；周一到期的布蘭特原油期貨上漲3.06美元，結算價報每桶100.99美元。交投更活躍的5月合約結算價報每桶97.97美元。

「油價面臨太多重大風險，其中也包括核風險，而且原油價格再次飆升的可能性依然存在，」Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「能源交易員很快意識到，任何烏克蘭危機降溫消息或動用戰略儲油的消息導致的油價下跌，都不會阻止這個市場變得非常緊張。」

周末，美國及其盟友將一些俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)機制，這有可能使能源交易陷入動盪。

俄羅斯央行的外匯存底也成為制裁目標。BP將退出所持俄羅斯石油公司股份，或因此蒙受高達250億美元的損失，但也凸顯出各國對俄羅斯施壓的決心。

金價攀升

金價一度上漲2.2%，此前西方對俄羅斯央行實施懲罰，防止俄羅斯利用外匯存底規避制裁；部分俄羅斯銀行也被排除在SWIFT系統之外。

俄羅斯總統普丁也實施反制，俄羅斯央行則將關鍵利率提升至近20年來的最高水準，並完全取消股票和債券交易。

金價本月漲6.2，創去年5月以來的最大漲幅，領先其他避險資產。對聯準會貨幣緊縮力度的預期降溫，也提振了金價。

與此同時，俄羅斯央行周日表示將恢復在國內市場購買黃金。 俄央行已持有逾2,000噸黃金，是全球第五大主權黃金擁有者。

紐約時間下午4:19，黃金價格上漲1.1%至每英兩1,910.10美元，之前一度上漲至1,930.85美元。紐約商品交易所4月黃金期貨上漲0.7%，結算價1,900.70美元。白金下跌，白銀上漲；鈀金大漲5.9%，盤中一度上漲7.8%，因擔心俄羅斯出口中斷。

制裁打擊大宗商品融資

追蹤貿易流向的業者和分析師表示，俄羅斯工業金屬出口正在下降，因為俄羅斯入侵烏克蘭促使大宗商品買家和金融家避開俄羅斯的生產商。

據知情人士透露，自入侵發生以來，俄羅斯主要鋼鐵生產商的出口出現下滑，鎳出口也受到影響。 一位知情人士說，雖然各國的反應各不相同，但德國幾乎完全停止了鋼品採購。

俄羅斯是鋼鐵、鎳和鋁的全球五大生產國之一，金屬出口的減少可能進一步加劇市場的供不應求。

雖然金屬不是制裁的直接目標，但價格正在飆升，因為人們擔心最新的制裁措施可能會阻礙對供應商的付款，並促使銀行控制為採購俄羅斯商品提供融資。

高盛分析師在一份報告中表示，俄羅斯的金屬出貨量正在下降，考慮到制裁不確定性和戰事升高風險，買家猶豫不決。

倫敦金屬交易所鎳期貨周一一度飆升3%，隨後回落，收盤下跌0.3%，至每噸24,282美元。鋁價也一度飆升5%，至歷史新高；收盤上漲0.3%，報每噸3,368.50美元。其他LME主要金屬均走高。