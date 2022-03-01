俄烏戰爭誘發台海局勢生變？台股ETF避險操作飆高

投資人愈來愈擔心俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭效應會外溢到台灣海峽。

台股最大ETF的看跌期權對看漲期權比已經升到去年10月以來最高。這表明交易員擔心，如果中國大陸利用俄羅斯入侵烏克蘭吸走國際注意力加劇台海緊張局勢，台股可能遭受衝擊。

Allianz Global Investors駐聖地牙哥基金經理人Lu Yu說：「我感覺這是一種溢出效應。我認為目前不太可能發生。」

美國太平洋空軍司令Kenneth S. Wilsbach上將兩周前表示，美國擔心中國大陸會利用俄烏緊張局勢在印太地區「搞點事」，但台灣官方淡化歐洲衝突可能在台海引發類似危機的擔憂。

交易員上周從70億美元的iShares安碩MSCI台灣指數基金撤出6,400萬美元，而彭博匯編數據顯示，在截至2月25日的一周，美國上市的新興市場ETF有6,262億美元流入。上述台股ETF周一一下跌1.3%。

Mirae Global Investments基金經人Malcolm Dorson說，這支台股ETF去年上漲25%，因為疫情衝擊後對硬體生產商和半導體的需求恢復正常。MSCI台灣指數2月下跌2.6%，標普500指數和新興市場基準指數跌幅都超過3%。

他說：「需求和價格高漲後通常是供應增加。隨著新供應到來、利率攀高以及全球經濟成長速度預期走低，投資人收回部分資金是有道理的。」