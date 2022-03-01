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法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

被俄烏局勢莫名波及 台積電ADR連跌8天呈現罕見折價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（本報資料照片）
台積電。（本報資料照片）

台積電ADR周一再挫3.8%收107.01美元，已連跌八日，相較台股形成多年來僅見的折價，換算成台股已不到600元。費城半導體指數跌0.7%。

台積電ADR 2月跌12.7%，創下2020年6月來最大跌幅。費半2月跌1.5%。

巴隆（Barron's）指出，台積電ADR上周下挫，反映烏克蘭局勢讓市場聯想到台積電會受對岸任何蠢動的波及。英特爾和格芯上周分別大漲5.9%和14.7%，也反映這兩家公司會因此受益。格芯周一再漲6.6%。

台灣周一休市，台灣加權股價指數上周五收盤漲57.63點，收在17,652.18點，台積電平盤收在604元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.20 -1.09 99.30 1.92

中華電 CHT 124.89 -0.56 124.50 0.31

台積電 TSM 599.15 -3.79 604.00 -0.80

聯電 UMC 51.96 -1.49 52.10 -0.27

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 烏克蘭

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