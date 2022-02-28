美銀：多重利空轟炸 美國股市今年難逃熊市命運

美銀證券（BofA Securities）警告，美國股市近日反彈可能只是曇花一現，今年年底前恐難逃墜入空頭市場的命運，投資人宜調整投資部位，改抱現金和轉入大宗商品。

巴隆周刊（Barron's）報導，由美銀首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）領銜的團隊發布研究報告示警說，一連串利空訊號已閃現，「如果走勢看來像是熊市」，或許就是如此。

多重利空把美股拖進熊市

哈奈特指出，逾75%的那斯達克綜合指數成分股和逾半數的標普500指數成分股，如今都已陷入空頭市場，亦即從顛峰價位回跌超過20%。俄羅斯與烏克蘭開戰加劇通膨繼續攀高和商品價格進一步大漲風險，對成長展望構成「震撼」，使情況更加惡化。

經通膨調整的實質利率為負值，是另一凶兆。哈奈特說，回顧過去250年，負利率向來是市場崩盤、恐慌和戰爭的「同義詞」。

哈奈特也提到其他不祥之兆，包括零售和營建股已露敗象，例如家得寶（Home Depot）股價已從前波高峰重摔29%，Toll Brothers股價更從高峰崩落38%。這麼兇猛的跌幅指向美國經濟重要支柱—消費者支出—搖搖欲墜，是除了景氣衰退外罕見的現象。況且，美國聯準會（Fed）這回看來不但無意推出刺激措施，還準備收緊貨幣政策，一般預期3月就會開始提高利率並收回流動性，以抑制通膨。

哈奈特說：「我們看跌後市。」據他研判，「通膨震撼」的漣漪效應將導致一連串升息和成長率走下坡，造成2022年美國股市和公司債市場呈現「負報酬率」。

使前景雪上加霜的是，俄羅斯又在此刻入侵烏克蘭，總體經濟展望沒有最糟只會更糟。他說，俄烏開戰只會讓通膨之火愈燒愈旺，迫使主要國家央行加快腳步收緊貨幣政策。他推測Fed這波緊縮循環會一直持續，直到「衰退震撼」顯現為止。

換句話說就是：俄烏危機升高了停滯性通膨（stagflation）和「政策錯誤」的風險。

投資人如何因應

萬一1970年代停滯性通膨的惡夢重演，哈奈特建議投資人，此刻宜減持科技股，並傾向改抱現金和抗跌的大宗商品。在1973-1974因石油輸出國組織（OPEC）禁運石油導致的那波停滯性通膨震撼中，大宗商品是唯一不跌反漲的主要資產類別。

其他相對而言較能挺過這波熊市風暴的資產類別，包括美國抗通膨債券（TIPS）、小型價值股，以及有大宗商品支撐的新興市場。

注意買進訊號

某些技術面操作也可能有利可圖，例如一旦那斯達克綜指跌到比200日移動均線低至少20%，或許會在逢低買盤介入下反彈。

另一個買進訊號是，至少80%的全球股價指數都跌破50日和200日移動均線。目前已有31%的全球指數跌破上述均線。

到某個時點，市場必將充斥棄股投降氣氛，屆時瘋狂拋售殺盤將傾巢湧出把市場行情沖刷而下，這種洗盤現象出現時，將是買進時機。但哈奈特提醒投資人，現在時候未到，Fed甚至尚未開始升息呢。

哈奈特給投資人的忠告是：「應調整投資組合部位，準備迎戰停滯性通膨和美元貶值。」

反駁論點

哈奈特勾勒的市場前景很悲觀，但巴隆周刊指出，將來情況未必是這樣，畢竟每一種利空論點，都能找到對應的反駁論點，包括：美國經濟仍強、能源密集度已比1970年代降低，以及生產力隨科技和全球化而提升等。

而且，美股估值倍數也已降了下來，許多大型成長股已跌得很慘，悉數回吐疫情期間的漲幅，實例包括迪士尼、Salesforce.com、Netflix、PayPal和臉書母公司Meta Platforms。

問題是，這些個股是否已經跌到值得投資人進場撿便宜的地步？全看從這麼角度看待今後的展望。

如果Fed能巧妙調整貨幣政策引導經濟成功軟著陸，如果地緣政治緊張情勢能平息下來，讓經濟未來一年趨緩但不至於陷人衰退，那麼市場行情有望隨之緩緩回升。相反地，假如1970年代的停滯性通膨的歷史果真重演，在通膨竄高但成長停滯不前的情況下，投資人遁入現金和商品避險，確實是明智之舉。