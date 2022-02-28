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英特爾選擇德國馬格德堡 作為歐洲芯片工廠選址

集微網 / 集微網

集微網消息，一位知情人士對路透表示，英特爾已選擇德國東部城市馬格德堡作為其耗資數十億歐元的歐洲芯片新工廠的選址，並將於3月4日公佈這一決定。

分析師曾表示，英特爾可能會等待新立法出台，然後再決定在歐洲的選址。《歐洲芯片法案》(European Chips Act)旨在通過補貼本地大型芯片工廠的發展，減少歐洲在先進半導體方面對亞洲供應商的依賴。

該公司首蓆執行長帕特裡尅•蓋爾辛格(Patrick Gelsinger)去年訪問了歐洲。該消息人士稱，補貼、穩定性和熟練工人的可用性是促使英特爾選擇德國建設新工廠的因素。

該消息人士補充稱，英特爾計劃在歐洲建立一個設計中心和封裝廠，可能會考慮在法國和意大利設立新的地點。英特爾1月曾宣佈計劃在美國俄亥俄州建設一個200億美元的芯片製造工廠。

（校對/Sharon）

德國 半導體 法國

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