戰爭讓美元指數升破97 瑞信：Fed恐需重啟供應美元操作

美元兌其他幾乎所有貨幣周一（28日）都在升值，俄烏衝突惡化大幅推高市場對美元這一世界準備貨幣的需求。瑞信策略師認為，俄羅斯部分銀行被踢出國際支付系統SWIFT後，可能導致國際銀行體系出現欠款和鉅額透支，促使聯準會（Fed）重啟向市場提供美元的每日操作。

台灣時間28日近12時左右，美元指數上揚0.7%至97.32。北歐貨幣在G10貨幣中貶值幅度最大，挪威克朗和瑞典克朗貶值超過2％， 歐元貶值1％，南非和土耳其貨幣下跌，因為新興市場面臨蔓延風險。

澳洲國民銀行外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「美元為王，可提供流動性，滿足避險需求。麻煩當前時，你需要尋找掩護。」

俄羅斯盧布兌美元匯率28日在離岸交易崩跌29%，市場擔心在西方國家針對俄羅斯入侵烏克蘭的行動提高對俄制裁後，俄羅斯可能會採取報復行動。盧布一度貶至117.8170盧布兌1美元。

瑞信策略師波薩爾（Zoltan Pozsar）27日發表的報告檢視了歐美決定把俄羅斯部分銀行排除在國際支付系統SWIFT之外對貨幣市場的影響。他將此事與2008年雷曼兄弟倒閉與2020年3月疫情相關的市場大跌相比，警告說「央行應該準備好在周一再次造市。」

波薩爾說：「逐出SWIFT的決定，將導致欠款和鉅額透支的情況出現，類似2020年3月時出現的欠款和鉅額透支。銀行因為被排除在SWIFT之外而無法付款，這與當年雷曼的清算銀行不願意為雷曼支付款項一樣，導致無法付款。歷史不會完全重演，但會以相似的形式再現。」

波薩爾認為，當前的超額準備金和附買回協議機制將不足以應付當前情況，貨幣當局將必須採取行動，結果就是，現在正透過量化緊縮、為縮減資產負債表鋪路的聯準會可能會先再度擴大資產負債表。