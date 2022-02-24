南韓央行總裁卸任前維持利率不動 日銀不急著撤出寬鬆

南韓央行今（24日）宣布，維持基準利率按兵不動，暫緩貨幣政策正常化的進程，等待央行新總裁接任，同時密切關注通膨。

南韓央行維持7天期附買回利率在1.25%不變，符合分析師預期，這是央行總裁李柱烈3月任期屆滿前的最後一次決策。

南韓央行自去年8月來已三度調高借款成本，市場大致預估，央行最快4月再度收緊貨幣政策，以抑制高於預期的通膨和金融失衡。

南韓預計4月舉行總統大選，屆時將選出新總統，央行總裁的繼位者也可能浮現。南韓總統文在寅有權任命新的央行總裁，但可能須等到他的繼任者選出後，兩人才會討論央行總裁任命事宜。

解決通膨問題將是下一任南韓央行總裁的首要挑戰。自去年10月以來，南韓消費者物價一直以超過3％的速度成長，遠高於南韓央行設定的2％目標。

日本銀行（央行）總裁黑田東彥同日表示，目前沒有立刻收回超寬鬆刺激措施的計畫，但會密切注意進口成本持續升高將如何影響外界對通膨展望的看法。