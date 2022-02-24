台積電ADR收跌 日月光隨費半重挫2%
台股ADR周三（23日）漲跌互見，台積電ADR開高走低，收盤價較台北交易股票溢價率為3.33%。日月光ADR重挫超過2%。
美股道瓊工業指數23日收盤下挫464.85點，跌幅1.38%，收33,131.76點；標普500指數下跌79.26點，跌幅1.84%，收4,225.50點；那斯達克指數下跌344.03點，跌幅2.57%，收13,037.49點。
費半指數挫跌78.26點，跌幅2.33%，收3,277.80點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.18 -2.18%
中華電 CHT 44.97 +1.22%
台積電 TSM 115.90 -0.86%
聯電 UMC 9.41 +0.00%
資料來源：彭博資訊
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