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三星痛失英偉達GPU和高通AP大單

集微網 / 集微網

集微網消息，據韓國媒體昨天(2月23日)報導，有消息人士透露GPU龍頭英偉達今年9月即將發佈採用5納米製程的RTX 40系列，確定將與台積電合作。而在此前，英偉達RTX 30系列主要採用三星8奈米製程技術生產。

此外，據TheElec報道，消息人士稱，高通還將其4奈米AP處理器Snapdragon 8 Gen 1的部分代工訂單交給了台積電，而此前高通僅將代工訂單交給了三星電子。

據該消息人士指出，高通之所以決定更依賴台積電，而不是三星電子，是因為後者的先進工藝節點面臨產量問題。三星電子的代工半導體部門Snapdragon 8 Gen 1的成品率為35%左右，而其自研的Exynos 2200的成品率更低。

在去年台積電爭奪了英偉達7奈米GPU代工訂單後，高通的這一決定對三星來說是一個重大打擊。

業內認為，三星痛失英偉達GPU和高通AP大單，晶圓代工地位有所動搖。此外，就工藝來說，如三星的4奈米工藝遠不及台積電4奈米工藝，尤其在手機晶片的功耗表現上非常不理想，三星與台積電的差距似乎正在加速拉開。

台積電 半導體

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