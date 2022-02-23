俄羅斯出兵，全球電動車產業剉著等？

俄羅斯總統普丁正式宣布出兵，竟然影響到拜登最在意的電動車產業？原來電動車鋰電池關鍵材料中的鎳，俄羅斯是全球主要供應商之一。這幾天全球市場擔憂戰爭情勢下，已讓鎳價暴漲至10年來新高，預料對全球晶片荒未解的電動車產業，帶來新一波衝擊，至於可能出現的結局有三種。

本週二（2／22）凌晨，俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）宣布承認烏東獨立，並表示已出兵烏克蘭維和，消息一出震驚全球。而預期戰爭在即的市場氛圍，早讓鎳價本週暴漲至2012年以來的10年新高，更有分析師預言，恐讓全球電動車供應鏈受衝擊。

為何俄羅斯出兵，會影響到電動車產業？據《路透社》報導，這波鎳價飛漲，早在1月俄烏情勢緊張便已開始，因為鎳是電動車鋰電池中必須使用的關鍵材料，世界上最大的鎳生產商，正是來自俄羅斯的諾里爾斯克鎳公司（OJSC MMC Norilsk Nickel）。

原來，該公司在俄羅斯科拉半島，芬蘭、澳洲、南非與波札那等地區皆坐擁礦山，且據公司年報資訊，它在全球鎳產量占比高達22％，為世界第一大供應商，市場影響力相當大。

歐美誓言俄羅斯出兵就制裁

也因此，許多分析師先前擔憂，由於美國與北約國家誓言，只要俄羅斯出兵，將實施強力經濟制裁，諾鎳公司的鎳未來有可能被限制進口，接續將讓全球電動車中的鋰電池產製受到嚴重打擊。本來就短缺高漲的鎳價，也會更壓不住。

然而，電動車產業正是注重綠能的美國總統拜登（Joe Biden），希望攜手西方國家一起發展的永續新趨勢。

緊張情勢果然升高，就在普丁宣布出兵消息後，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也已於隨後發布聲明指出，美國政府已預料俄羅斯採取行動，也將有所回擊。拜登總統已將在不久後發布行政命令，禁止美國民眾在烏克蘭東部地區進行任何貿易、投資或融資交易。

隨後，美國財政部便針對俄羅斯兩個主要的金融機構祭出制裁，分別是對外經濟發展事務銀行VEB與軍事銀行Promsvyazbank，包含Promsvyazbank 公共股份公司及旗下42個子公司。

主因是前者對於俄羅斯政府募集資金至關重要，後者則長期金援俄羅斯添購國防軍火設備。因此即日起禁止美國民眾或機構與這兩家金融業者來往，以便用阻斷金援方式，讓俄羅斯無法繼續出兵。

美國財政部更暗示這只是第一波，未來還會有更廣泛的禁令。如此看來，美國制裁俄羅斯的宣示不假，未來有可能進一步阻止鎳出口，不容掉以輕心。

Tesla馬斯克早已不看好鎳，另行布局

不過，全球電動車商中，也有業者早已預見不論有無戰爭，鎳價將長期短缺高漲，帶來極高成本負擔決定另行布局，那就是特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），在去年2月就曾透過個人Twitter回答網友詢問時指出，鎳是特斯拉擴大鋰電池生產規模的最大阻礙，因此他已經積極希望讓一般車款的電池改採用鋰鐵，因為鐵可就到處都是，不必擔心短缺。

果然，在去年10月的特斯拉第三季財報會上，財務長柯克宏（Zach Kirkhorn）表示，因為鎳價上漲已開始影響電池組成本，又容易著火；另外電池中的鈷礦在剛果開採也有道德風險，特斯拉決定讓標準版車款全面改採使用磷酸鐵鋰電池。主要供應商則是來自中國大陸的寧德時代。

如今，馬斯克當初的布局，又再一次證明眼光獨到。就算未來歐美真的限制俄羅斯鎳出口，特斯拉目前只有電動卡車與皮卡產品線使用高鎳物質，影響就比同業相對小。而德國戴姆勒集團也正規畫跟進。

三種結局等揭曉

原本備受重視的電動車產業，應該是各國比技術、比創新的戰場。如今卻因為地緣政治因素，投下震撼彈。未來可能出現的結局有三種︰

1. 歐美國家決定不針對鎳礦出口制裁，電動車產業虛驚一場，鎳維持供應； 2. 歐美各國強力制裁，電動車商若沒尋覓到其他地區鎳礦，將受到衝擊。 3. 無論如何制裁，電動車同業紛紛仿效特斯拉，大幅改用磷酸鐵鋰電池，將讓中國寧德時代快速崛起。

看來，無論結局走到哪一種，都將影響全球電動車相關概念股、電池技術布局與鎳價的後市。只是拜登就算能限制俄羅斯關鍵企業諾鎳出口，又得容忍中國大陸電池產業新勢力壯大。該反中還是反俄？就看看他下一步棋怎麼下。

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