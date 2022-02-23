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日圓在內避險貨幣表現落後 無視烏克蘭緊張局勢升溫

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓。路透
日圓。路透

隨烏克蘭局勢推進，避險貨幣需求反而減弱，瑞郎和日圓周二表現落後其他貨幣。挪威克朗則創下一個月來最大漲幅，受油價上漲支撐。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二跌不到0.1%至96.025。歐元兌美元升值0.2%，報1.1333美元。

日圓兌美元貶值0.3%至115.10左右；美元兌瑞郎盤中一度上漲0.8%，創本月最大漲幅。

克里姆林宮表示，仍對與美國和其他國家的外交持開放態度。英國公布一份制裁清單，德國暫停認證北溪二號波羅的海天然氣管道項目，美國總統拜登則宣布對俄羅斯實施第一波制裁，同時表示希望外交手段仍然存在。隨後美元略有走軟。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani說：「普亭主導大秀，但市場反應並不像真的擔心情況局勢發展為不可挽回的升級，最終會導致破壞經濟的制裁，或至少會破壞全球復甦。」

俄羅斯盧布兌美元回升2.1%，至78.76盧布，稍早一度觸及80.9275盧布，上一次達到該價位是在2020年11月。英鎊兌美元報1.359美元，下跌0.1%。

比特幣尾盤上漲2.8%，報38,089.06美元。乙太幣上漲1.94%，報2,632.62美元。

俄羅斯 美國 挪威
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