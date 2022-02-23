英特爾挑戰 大陸比特幣礦機廠商主導地位

比特幣礦機市場由大陸廠商主導，但英特爾可能因為新推出的比特幣挖礦晶片，成為第一個強力挑戰者。

英特爾日前公布加密採礦計畫，1月也推出了第一代BonanzaMine晶片。多爾西（Jack Dorsey）的數位支付公司Block，以及兩家礦業公司，Griid Infrastructure和Argo Blockchain，會在今年稍晚收到首批晶片。

在比特幣挖礦硬體市場，目前以大陸製造商比特大陸和比特微的占有率最高，主要是他們有製造高性能晶片的專利技術，少有競爭對手提供可匹敵的晶片。

根據業內人士，英特爾進入市場可能削弱大陸礦機廠商的定價能力，並且因為該公司靠近北美礦工，能提供更好的維修服務。北京去年5月禁止加密貨幣挖礦，北美崛起為全球比特幣挖礦中心。

Compute North執行長Dave Perrill表示：「有像英特爾這種規模和信譽的美國製造商，對整個加密貨幣行業來說是件大好事。競爭就是好事。」總部位於明尼蘇達州伊甸草原市的Compute North為比特幣礦工提供礦機託管服務。

礦工歡迎英特爾的一大原因是，目前的定價模式和採購條款，由大型製造商說了算，這給買家帶來不同的財務風險和營運成本。英特爾將採固定價格，可提供更多可預測性。

礦機製造商通常依買家預購單生產最新型號機器，手上沒有庫存。總部位於西雅圖的礦池和硬體經紀公司Luxor執行長Nick Hansen說，在製造商發貨並給出價格範圍之前，買家不知道實際價格。而標價會依照製造商內部定價模型，每天在上述範圍內更新。比特幣現貨價和投資回收期是關鍵影響因素。

大陸製造商不以固定價格出售機器的一個原因是，他們對其供應商的定價沒有太多控制權，無法完全掌控最終售價。

美國對從大陸進口礦機課徵25%的關稅，增加買家成本，也可能影響礦工採購機器。

與比特大陸和比特微的不同之處在於，英特爾因為在半導體業的影響力和規模，對供應商的定價有更多控制權。