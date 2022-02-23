油價大漲後回落、金價漲勢止步 美制裁不如預期嚴厲

美國宣布的制裁措施似乎沒有市場預期的嚴厲，原油價格周二收斂漲幅。黃金價格在強大的阻力區域前止步，另外對俄烏危機將擾亂供應的疑慮推動鎳價觸及十年高位。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大漲後收斂

油價周二回吐盤中漲幅，美國總統拜登避免對俄羅斯實施最嚴厲的制裁，而有關伊朗核協議的外交斡旋似乎進一步邁向尾聲，可能稍微緩解全球能源市場的緊張狀況。

紐約原油期貨收盤上漲1.4％，回吐稍早5.4％的漲幅。俄羅斯總統普亭承認烏克蘭東部地區兩個共和國為獨立國家，並簽署命令向該地區派遣「維和部隊」之後，國際基準油價周一逼近每桶100美元，達到99.50美元。

周二到期的西德州中級原油（WTI）3月原油期貨上漲1.28美元，結算價報92.35美元；交投更為活躍的4月合約上漲1.70美元，結算價報每桶91.91美元；布蘭特原油4月原油期貨上漲1.45美元，至每桶96.84美元。

拜登周二宣布對俄羅斯實施進一步制裁，其中包括制裁俄羅斯主權債。

「雖然該行動將產生經濟影響，而且代表局勢進一步升級，但不會造成巨大的經濟痛苦，」大西洋理事會高級研究員、曾在美國財政部的制裁部門任職的Brian O'Toole說。 「目前我擔心普亭可能認為西方沒有膽量堅持到底」。

Oanda美洲業務高級市場分析師Ed Moya表示， 「隨著烏克蘭緊張局勢繼續加劇，押注原油價格上漲已成為人們最青睞的交易，但對伊朗供應增加的預期在一定程度上限制了油價上漲」。

金價漲勢停頓

隨著交易員評估美國和歐洲制裁俄羅斯對避險需求的影響，黃金的漲勢動搖。

金價一度攀升至八個月高點。不過，隨著投資人評估黃金本月的漲幅，金價開始回落。紐約時間下午3:49，黃金價格下跌0.3％至每英兩1,900.78美元，盤中一度觸及1,914.25美元，為6月1日以來的最高價位。白銀和白金上漲，鈀金下跌。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「市場價格可能已經體現了相當大的風險溢價，通常情況下，這種溢價不會持續很長時間」。

鎳價一破突破2.5萬美元

鎳價自2011年以來首次升至每噸25,000美元，因全球庫存下降，且市場擔憂烏克蘭緊張局勢可能擾亂來自主要生產國俄羅斯的供應。

鎳價一度上漲3.2%至每噸25,135美元。這種金屬是生產不鏽鋼和充電電池的原物料。作為今年以來倫敦金屬交易所(LME)表現最佳的金屬。

鎳是「與俄羅斯有關的主要大宗商品之一，因為俄羅斯對供應很重要，」道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示。「因此，最近形勢使供應風險特別高，尤其是在庫存已經處於非常低水平的情況下」。

LME鎳庫存跌至2019年以來最低水平，現貨溢價顯示基本面非常緊。周二庫存繼續下降，現貨溢價達2007年以來最高。截至倫敦時間17:51，LME 3個月鎳期貨上漲0.9%，結算價報24,558美元，為2011年8月2日以來最高收盤水平