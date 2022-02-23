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台積電ADR跌2%隨費半下跌 較台北股票交易溢價3.9%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電ADR周二（22日）跌2.01%收報116.91美元，較台北交易股票溢價縮至3.87%。聯合報系資料照
台積電ADR周二（22日）跌2.01%收報116.91美元，較台北交易股票溢價縮至3.87%。聯合報系資料照

台積電ADR周二（22日）跌2.01%收報116.91美元，較台北交易股票溢價縮至3.87%，日月光和聯電分別跌逾1%。費城半導體指數跌0.8%。

美股三大指數周二（22日）齊跌，道瓊工業指數跌近500點，標普500指數陷入修正，投資人擔憂俄烏局勢的發展，但認為美國總統拜登宣布對俄羅斯發布第一波制裁影響不大。

道瓊工業指數重挫484.09點，或1.42%，收報33,595.09點，標普500指數跌43.94點，或1.01%，收報4,304.64點，斯達克指數指數跌164.31點，或1.21%，收報13,383.76點。

台灣加權股價指數17日跌252.2點，收報17,969.29點，台積電跌0.79%收在627元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 102.22 -1.08 103 -0.76

中華電 CHT 123.75 0.91 123.5 0.2

台積電 TSM 651.26 -2.01 627 3.87

聯電 UMC 52.42 -1.05 52.8 -0.72

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 俄羅斯
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