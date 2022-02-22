三星電子去年研發投入22萬億韓元 創歷史新高
集微網消息，據businesskorea報導，三星電子在 2021年的研發投入達到了22萬億韓元的歷史新高。
該公司2月21日的審計報告中顯示，2021年其研發總支出為 225,954億韓元，比去年同期的212,209億韓元增長6.5%。
三星電子的研發總支出在過去五年中持續增加，從2016年的147923億韓元增加到2017年的168032億韓元、2018年的186504億韓元增加到2019年的201929億韓元、2020年的212,209億韓元增加到2021年的225954億韓元。
然而，研發支出與銷售額的比率從2020年的 8.9%小幅下降至 2021年的8.0%。
三星電子一直在加強研發投入，目標是在 2030 年成為全球第一的系統半導體製造商。
2021年8月，該公司製定了一項計劃，將171萬億韓元用於系統半導體的研發投入和生產設施的增加。
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