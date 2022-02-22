併購賽靈思 AMD登頂路上的第二次豪賭

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集微網消息，2022年情人節這一天，AMD與賽靈思成功聯姻。

從2020年10月雙方宣佈達成換股收購協議，到上周最終完成交易，這樁半導體行業的重量級併購歷時近500天，一度出現延宕，直至今年一月末中國國家市場監督管理總局宣佈有條件批准，放行AMD收購案，這樁巨額併購交易終於越過了最後一個主要監管節點。而隨著在此期間賽靈思的股價上漲，併購規模也達到了近500億美元，超越安華高-博通併購案，創造了半導體產業併購重組的新紀錄。

（賽靈思CEO彭明博接過AMD罩衫，圖自蘇姿豐社交媒體帳號）

此前十多年在對外收購上一貫給人摳摳索索印象的AMD，這次出手的魄力震撼了世界，對AMD自身而言，這也是自2006年收購ATI以來，最為大膽的一次併購下注。

回望2006，憑借橫空出世的K8架構，AMD幾年來在CPU市場迅猛崛起，市佔率幾欲趕超英特爾。而56億美元對價收購ATI，也使其一擧拿下彼時GPU市場的最大份額，手握兩條都非常“能打”的業務線，AMD繼續崛起超越英特爾的一天，似乎已近在咫尺。

然而好景不長，AMD寄予厚望的新一代“推土機”CPU架構，過於激進的架構設計與拉胯的製造工藝導致產品狀況百出，英特爾於當年推出的酷睿2，重新拉開了與AMD的技術和體驗差距；AMD-ATI旗艦產品HD 2900 XT，也很快被英偉達8800比了下去，英偉達自此甩開ATI，在GPU市場一騎絕塵。

（AMD時隔十餘年，再一次回到登頂的“沖刺位置”）

時運也罷，眼光也罷，這一年戯劇性的市場變化後，AMD的上升勢頭遭遇重挫，營收停滯不前，甚至在2015年萎縮至39億美元，股價也從2006年高點40美元，跌至2015年不到2美元，距離垃圾股僅一步之遙。

臨危受命的蘇姿豐掌舵AMD後，憑借重起爐灶的ZEN處理器架構和先進代工製程，產品力重新回到一線水平，也再次對英特爾的市場份額形成實質性挑戰。無獨有偶，在順風順水的經營形勢下，AMD也一如2006年，啓動了大手筆戰略併購。

從優秀曏卓越的登頂之路上，AMD第二次的豪賭前景如何？

賽靈思的價值

始創於1969年的AMD，已經走過逾五十年發展歷程，古人雲“五十而知天命”，作為一家商業組織的AMD，在近年來也逐漸顯現出技術與經營戰略上的成熟度，此次併購，與當年收購ATI有許多不同，賽靈思所能帶來的技術價值，清晰許多。

從技術角度，賽靈思將為AMD帶來至少兩大價值：

首先，補強AMD異構處理器研製能力。

事實上，在宣佈交易完成的書面聲明中，蘇姿豐已經明確提及，“對 Xilinx 的收購滙集了一系列高度互補的產品、客戶和市場，以及差異化的 IP 和世界一流的人才”。

並入賽靈思IP儲備和設計團隊，除了授權費成本的節約，還將為AMD帶來異構處理器設計的寶貴知識和經驗。

DPU，正是這樣的異構處理器產品階段性代表。

今天的數據中心服務器集群，往往需要把30% 的 CPU 周期用在管理網絡上，相當於每三台服務器中就需要有一台用於組網。英偉達創造的DPU概念、或英特爾推出的IPU等相似概念，正是著眼於這一被俗稱為“算力稅”的巨大痛點，作為CPU的降載引擎，將大量加解密，通信處理RPC，協議轉換，壓縮等事務性環節轉移到DPU上進行，釋放CPU或GPU算力支持上層應用，提升整個計算系統的效率、降低數據中心的總體擁有成本（TCO）。其降本增效的巨大價值，已經通過微軟Azure上部署的Catapult項目獲得充分驗証。

（賽靈思SmartNIC產品，融合FPGA與CPU處理器）

值得一提的是，微軟Catapult項目中的加速卡，正是基於FPGA（現場可編程邏輯陣列）處理器研製，而賽靈思，則是FPGA市場當之無愧的領導者。

另一大少有媒體提及的價值，則是賽靈思的先進製程產品量產經驗。

賽靈思深耕的FPGA產品，由於具有大量重復的門電路陣列結構，十分適合在製造過程中識別故障和缺陷，進行工藝分析與改進，因此特別有利於代工廠在新工藝導入初期進行產能與良率的爬坡，堪稱代工廠先進製程的“磨刀石”。這使FPGA設計公司與代工廠之間存在尤為密切的合作生態，代工廠往往願意將初期產能預留給FPGA產品，以便改進工藝，惠及其他CMOS產品製造。而FPGA設計公司，也往往儲備有專門的製造工藝人才。據賽靈思方面人士回憶，當年其與聯電合作期間，聯電總部就有一整層辦公室常駐賽靈思團隊。

AMD航船有了壓艙石

正如上文所述，收購賽靈思，帶來處理器設計與製造能力上的明確價值，對AMD無異於一顆“大補丸”，也直接形成商業上的新機遇。

相較於滲透率飽和，業已陷於存量博弈的桌面消費級處理器，數據中心是一個英特爾、AMD、英偉達乃至高通、亞馬遜等廠商寄予厚望的增量市場，未來空間有極高確定性，堪稱兵家必爭之地。AMD霄龍（EPYC）服務器CPU，盡管架構與性能已經追上英特爾，但數據中心這樣的典型B端市場上，想要突破英特爾商務生態的壁壘絕非一日之功。而上文業已提及的DPU等加速卡產品，則可能成為AMD加速滲透該市場的機會。

另一方面，在邊緣側乃至端側，面曏物聯網設備的嵌入式計算同樣是一個極具想象空間的市場，賽靈思前CEO彭明博（ Victor Peng ）加入 AMD後，將擔任新成立的自適應和嵌入式計算事業群 (AECG) 總裁，同樣清晰顯示出對嵌入式市場的興趣。

嵌入式設備市場上，AMD與賽靈思的MPU\GPU\FPGA產品將形成廣濶的組合空間，適配不同設備的功耗和運算性能要求。在這樣尤其考驗沉澱的企業級業務上，賽靈思數十年來積累的航空航天、汽車、國防和醫療保健等行業客戶資源，對新AMD價值連城，為其贏得了航電、車電等諸多高壁壘細分市場的“入場門票”

（AMD與賽靈思合並後的各業務市場總量TAM估算）

如果說06年收購ATI，反映出彼時AMD戰略決策的稚嫩，面曏同一消費群體的產品，並未能形成其期望的協同效果。那麽這一次的賽靈思收購案，在標的的選擇上，則反映出今天AMD的成熟老辣，拋開賽靈思技術與客戶資源和AMD現有業務的“化學反應”，即便從純粹的財務角度看，專注企業級市場，運營穩健的賽靈思，也將為合並後的AMD，帶來一塊瞬息萬變的C端業務之外，營收與利潤的“壓艙石”，幫助這家企業在崛起的航程中，行穩致遠。