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俄烏緊繃讓美股開盤恐陷入修正區 自1月來回檔逾10%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
亞股22日全面下跌，日股重挫2%。
亞股22日全面下跌，日股重挫2%。

隨著俄烏緊張情勢加劇，投資人逃離風險資產，美股道瓊期貨指數22日一度大跌600點，標普500指數期貨則可能朝技術修正領域邁進。

在台灣時間22日下午1時左右，標普500指數3月期貨下跌1.5%，稍早一度重挫2.2%，若從1月初的高點算來，回檔超過10%，代表陷入修正領域。

那斯達克100期貨一度重挫約3%，稍後跌幅收斂至2.2%；道瓊指數期貨則下跌1.4%。

俄羅斯總統21日承認烏克蘭東部分離份子自行宣稱的兩個共和國獨立，西方與俄羅斯在烏克蘭問題上的對峙加劇觸發全球股市大跌，推高油價，並促使投資人買入主權債和黃金避險。

澳洲券商Pepperstone Financial Pty研究部門主管Chris Westone表示：「由於美國總統日假期、市場流動性低，交易人士現在進行防禦操作。美國總統拜登發布行政命令，禁止美國對烏克蘭分離地區進行投資、貿易與金融往來，而一位美國高層官員表示，周二會有進一步措施，包括經濟制裁。」

國際油價也應聲飆漲，布蘭特原油4月期貨22日一度漲抵每桶97.66美元，盤中漲幅1.38%至每桶96.71美元；紐約西德州原油價格大漲3%至每桶93.86美元。

亞股也全面下跌，MSCI亞太指數大跌超過2%至三周低點；港股盤中重挫3%、日股跌2%，台韓股市跌1.5%-1.7%左右。

美國 烏克蘭 油價

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