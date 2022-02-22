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地緣政治風險溢價可能再升：衝突爆發 美股將跌逾6%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
高盛策略師估計，如果俄羅斯和烏克蘭的衝突全面爆發，標普500指數可能再跌6.2%。圖為烏克蘭軍人在演習時發射反坦克武器的檔案照。路透
高盛策略師估計，如果俄羅斯和烏克蘭的衝突全面爆發，標普500指數可能再跌6.2%。圖為烏克蘭軍人在演習時發射反坦克武器的檔案照。路透

高盛策略師周一估計，全球市場已經反映了地緣政治的風險，但如果俄羅斯烏克蘭之間爆發衝突，再加上懲罰性制裁，風險溢價還會繼續走高。

以Dominic Wilson為首的策略師撰寫報告說，現在的價位隱含美股已因地緣政治風險折價5%，歐股8%。它估計美國10年期公債折價25個基點，歐元2%。金價則溢價5%。

高盛策略師說，衝突爆發會進一步推高地緣政治風險溢價，緊張關係若緩和則折價消失。他們預計，標普500指數可能因為危機升級而再下跌6.2%，降溫則有5.6%的上漲潛力。那斯達克有9.6%的潛在下跌空間，反之有8.6%的潛在上漲空間。對股市跌幅的預測是基於盧布貶值幅度。

Dominic Wilson、Ian Tomb和Kamakshya Trivedi告訴客戶：「在此一基礎上，盧布距離過去20年被低估最嚴重的水準還差10%以上。然而，這可能是個保守基準，因為過去的低估發生在2014/15年，當時油價崩跌而外部均衡疲弱。」

UBP全球外匯策略主管 Peter Kinsella說，鑑於目前油價，盧布匯價應在65到66盧布兌1美元間，但目前是79盧布兌1美元，歐股定價也很高。

油價 俄羅斯 烏克蘭

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