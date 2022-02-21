三星3nm GAA量產又遇瓶頸？ 韓媒：缺乏IP庫

集微網消息，三星電子計劃在2022年上半年完成3nm GAA工藝的質量評價。然而，消息人士稱，該公司在建立3nm GAA IP（矽智財）庫方面落後。

據TheElec報道，該人士稱，三星旗下晶片製造業務部門三星代工(Samsung Foundry)目前正在與客戶進行產品設計和量產的質量測試，性能和產量是否能滿足客戶要求產量還有待觀察。

三星被認為缺乏3nm IP庫，這讓三星感到不安，因為有大量IP才能從晶片設計公司贏得訂單。設計公司希望縮短開發過程的時間，如果代工廠擁有許多預先存在的IP，就可以實現這一點。

消息人士稱，與競爭對手相比，三星缺乏3nm IP庫的原因是與競爭對手相比缺乏客戶。三星代工擁有蘋果、高通和三星系統LSI的客戶，但為了保持競爭力，三星代工需要保護這些客戶相關領域以外的知識產權。

另一方面，台積電一直非常積極地與晶片設計和終端公司建立一個IP生態系統，並已經注冊了大量的IP，以為各種客戶優化其代工流程。

據元大証券韓國公司透露，截止到2020年，台積電已獲得約3.5萬-3.7萬個IP，是10年前的10倍以上。相比之下，三星代工可能擁有約7,000-10,000個IP。