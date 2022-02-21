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韓媒：韓國晶片製造商將減少對EUV工藝的核心溶劑進口

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晶片示意圖。路透
晶片示意圖。路透

集微網消息，據韓媒The Korea Economic Daily Global Edition報道，韓國晶片製造商預計將減少對EUV工藝核心溶劑的進口，因為當地公司已成功大規模生產該材料。

據行業內消息人士稱，石化和電子材料製造商Jaewon Industrial Co.實現了丙二醇甲基醚乙酸酯(PGMEA)的商業化，PGMEA是半導體行業常用的一種溶劑，用於在矽晶圓上應用表面粘合劑。

Jaewon表示，該公司是第一家大規模生產PGMEA的韓國公司，盡管一些公司已經成功開發了這種溶劑。

PGMEA由半導體用稀釋劑製成，在EUV曝光過程中清洗沒有EUV光敏反應的部件上的光刻膠。當在曝光過程之前將其應用於晶圓時，該溶劑還有助於以較少的量均勻分佈感光材料。

通過EUV工藝製造的半導體具有非常精細的電路，因此非常小的雜質就會降低產量。EUV工藝需要純度為99.999%或更高的PGMEA。

日本製造商如大賽璐（Daicel Corp.）一直在生產這種純PGMEA方面佔主導地位，而韓國公司以前擁有的技術衹是提高PGMEA的純度，而不是將丙二醇單甲醚(PGME)合成為PGMEA。

Jaewon於2018年開發了自己的PGMEA合成技術。該公司去年將PGMEA產能擴大到3萬噸以進行大規模生產。

該公司預計韓國晶片製造商將在上半年開始將其PGMEA用於EUV工藝，從而每年減少約1000億韓元（8370萬美元）的溶劑進口。

一位公司消息人士稱，成立於1987年的Jaewon將考慮在美國生產PGMEA，並將在美國建立電池材料工廠。

半導體

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