馬士基新董事長：有過去教訓 擴大物流事業會做得更好

丹麥貨櫃海運集團馬士基（Maersk）擁有控制股權的股東、即將接任董事長的奧格拉（Robert Mærsk Uggla）強調，馬士基已從過去學到教訓，最近致力擴大建立物流事業，會做得更好。

現年43歲的奧格拉預計3月接任馬士基董事長，接替現任董事長史納比（Jim Snabe）。奧格拉是創辦該集團的馬士基家族第五代成員，他接受金融時報專訪時指出，馬士基集團過去推動的收購案，「或許當時我們應該說不」。

部分投資人對此馬士基進軍物流業抱持懷疑態度。奧格拉表示，馬士基家族2016年把馬士基集團分拆為兩家公司並出售能源事業，以專注發展運輸和物流業務，這有助馬士基聚焦於推動適合的交易案。

奧格拉也說，馬士基將維持當前的策略，目標是成為從工廠到消費者（F2C）的物流集團，同時投資綠色運輸並回饋股東。