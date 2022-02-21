比特幣下一波牛市 什麼時候來？ 可能要等到2024年底

財經網站CNBC引述全球大型加密貨幣交易所火幣（Huobi）的聯合創辦人杜軍報導，如果過去的價格周期可為參考，比特幣可能要到2024年底或2025年初才會再出現牛市。

杜軍說，比特幣的牛市與每幾年發生一次、挖礦回報的奬勵減半（halving）機制緊密相關。這個機制被寫入比特幣的代碼，大約每四年發生一次。

上次獎勵減半發生在2020年5月，比特幣2021年飆破68,000美元大關，刷新歷史新高。2016年出現獎勵減半時也有類似行情，比特幣隔年創新高。

但杜軍說，「真的很難準確預測，因為還有許多其他因素也會影響市場——例如戰爭在內的地緣政治議題，或者最近的新冠病毒」。以過去的周期為參考，恐怕「要等2024年底到2025年初，才能迎來比特幣下一波牛市」。