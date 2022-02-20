搭電梯遇到老闆 還在裝忙滑手機？富比士職涯專家 : 用這4招成功自我行銷

就在我來到華府的第一個星期，我感覺到無限的可能性。我每天都獲得更多的自信，但也開始感到好奇，想知道華府能為我提供什麼。

事實上，在某個星期一的早晨，我提前幾分鐘走進教室，卻注意到教室前面有幾個同學，正在和當天的主講者交談，他是一位有親和力的上校和政治說客，名叫約翰．蓋瑞特（John Garrett）。我不敢上前自我介紹，只是在教室裡聽著別人談話，等其他學生到來。

早起的鳥兒有蟲吃

後來我領悟到一件事，並且永遠牢記在我的職業生涯當中：每當你去參加一個活動，特別是只有不到一百人的活動時，一定要比其他人更早抵達現場，由於演講者通常都會提前到達，這給了你一個親自與演講者接觸的好機會。我還學會在活動中爭取前排座位，因為通常演講者在發言時，會看著坐在前面的人，因而形成了一種聯繫，可以讓你在演講結束後繼續發展關係。

蓋瑞特上校轉過身來，此時教室早已坐無虛席，他自信地向聽眾作了自我介紹。他有一張和善、但飽經風霜的面孔，他的職業生涯完全符合他的核心價值觀：服務、紀律、冒險和共同體等等。令人敬佩的是，這位上校能夠將自己的核心本質如此完美地融入長期的職業生涯中，這是我們一生都在尋求之事。

下課之後，每個人都排隊等著親自和上校談話。在等待輪到我的時候，我忍不住想這是多麼諷刺啊，大多數的人應該都是最了解自己的，卻不太會談論自己。這點讓我受到啟發，開始寫下如何刻意設計精準的自我行銷話術。

自我介紹的四大重點

你有沒有想過要如何介紹自己呢？如果沒有，或許該開始準備了。七六％的招聘經理認為，應聘者被問及這個問題時，「有趣」是必須具備的首要特質。因此，你如何介紹自己、以及你選擇分享的內容是很重要的。這正是在社交對話和工作面試中被問得最多的問題。

1. 個人故事：吸引你的聽眾

將工作（或選擇的行業）所需的核心技能與你的成長故事連結在一起，以激發對方的興趣，這些故事必須要能夠凸顯你的熱情、或提供你職涯規畫的緣由。

2. 即興吹噓：你可以謙虛地自誇一下或澄清他人疑慮。

以感恩之心分享你的優點。例如，你可以用「我非常感激……」做為開端，然後分享自己的長處，亦即你能為下一份工作帶來的寶貴資產，可以是你個人任何獨特或相關之事，不管是你說的外語、還是你受過的特殊訓練。

3. 技能：了解招聘人員希望應徵者具備的技能。

每一位招聘經理都渴望下一個員工至少擁有一項特殊技能，能夠為工作團隊帶來重大改變。你的任務就是自問這項技能是什麼，考量你的工作興趣以及對方想要雇用的人才特質。

以下是關鍵點。你可不要大肆吹捧自己有此技能，像是說「我太棒了」。反之，你可以用他人推薦的方式來表達。你在提出自己的優點時，務必以第三人推薦的方式呈現。

4. 目標：點明希望得到理想的工作。

必須分享為什麼這份工作或公司對你來說特別重要。可能是因為他們的企業宗旨、發展過程、客戶名單、企業責任、企業文化、相關新聞報導等，什麼都行。你的任務是要找出他們對你的特別之處，並傳達此一訊息。

正式登場

「蓋瑞特上校」，他正要走出大樓時，我大聲喊道。

他轉過身來，眼神帶著和善又溫暖的微笑。「妳是不是把我所有的祕密都寫下來了，還是想挖掘更多的祕密？」。被發現了！我還沒來得及回應時，他就繼續說：「事實上，我覺得這是個好主意……聽其他學生提問是一種吸收資訊並學習的好方法」。又被說中了！我唯一的選擇就是從實招來了，所以我笑著回說：「我很會善用資源的」。他笑著問我他能幫上什麼忙。

就在那一刻，我開始口述幾分鐘前我在筆記本裡寫下的電梯簡報內容：「嗯，我從小生長在新聞播報不斷的家庭環境中，所以年輕的時候就很關心國際大事。我的家人受到九一一事件的嚴重影響，從那時起，我就決心要為政府工作，想藉此盡一份心力……這就是促使我精通法語的原因，我也打算要好好學習阿拉伯語……」。

然後，我停了下來。我記不得我的四個關鍵步驟了。

該死！個人故事、即興吹噓……哦，對了，我提醒自己：技能和目標。

為了掩飾內心的對話，我乾咳了一下，接著說：「我的很多教授都告訴我，我有寫作的天賦，所以在研究所畢業後，我想立刻將這種才能運用在情報分析員的工作中。事實上，再過幾個星期，我就要去倫敦攻讀一年的碩士課程了……」

不管準備多完整，「鼓起勇氣」才會創造關鍵時刻

我緊張得喘不過氣來，等待他的回答。他帶著溫暖的眼神微笑著，就在那一刻，我知道他將以某種方式改變我的人生。我不知道會是什麼樣子，也不知道他會做些什麼來幫助我，但我知道他是一個特別的人。回想起來，鼓起勇氣的那一刻，並不是弄清楚我要對他說什麼，也不是想知道他會如何回應……我如今明白，那一刻只需要兩個步驟：鼓起勇氣說些什麼來引起對話，並相信自己能順其自然發展。

人生總是瞬息萬變的，不是嗎？在你決定向某人打招呼這短短的幾秒鐘，再多待一秒鐘等待進行的對話，或者勇敢地提出你的要求。回想一下你的人生：有沒有特別的一刻，使你勇敢上前向一個對你有重大影響力的人打招呼？我真的覺得太有趣了，想想我曾經多麼相信人生就是發生「重大突破」的那些時刻，而事實上，正是這些鼓起勇氣的微小時刻不斷創造了大突破。而每一次都是攸關自己決定現身去創造時機。

作者： 艾希莉．史塔爾 原文作者： Ashley Stahl 譯者： 何玉方、陳筱宛 出版社：商業周刊 出版日期：2022/01/27

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