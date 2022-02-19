小摩：Fed未來連九次會議都將升息1碼
摩根大通（小摩）經濟學家表示，為抑制通膨，美國聯準會（Fed）可能未來連九次會議都將升息1碼（25個基點）。
彭博資訊報導，以首席經濟學家Bruce Kasman為首的小摩團隊報告表示：「我們現在預期Fed將在未來九次會議每次升息一碼，政策利率將在明年初接近中立立場。」
這套看法將使小摩加入其他華爾街銀行的行列，推測Fed將加速政策緊縮。高盛集團現在預期Fed今年將升息七次，高於先前預測的五次。
美國1月消費者物價指數高達7.5%，創下1982年來最大升幅。小摩經濟學家說：「美國1月通膨數據的走高令人大為吃驚。從上季逼近紀錄的增速開始，我們現在已看不到任何減速。」
對於通膨，小摩經濟學家認為，經濟強勁成長、成本壓力和民間部門行為間可能會形成一種「反饋循環」，即使現在能源部門的價格壓力消退，也仍會繼續。
小摩經濟學家表示：「通膨風險和其相對應的全球金融狀況影響，是現在全球處境最大的威脅。」
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