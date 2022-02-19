美東塞港情況惡化 查爾斯頓港估4月中才緩解

在美國南卡羅萊納州查爾斯頓港外等待進港卸貨的貨櫃船數量，已從上月的19艘暴增至30艘，反映讓美國進口商倍感挫折的供應鏈阻塞情況正擴大至美國更多港口。

南卡羅萊納州港務局負責人紐森（Jim Newsome）表示，貨櫃船塞港預估到4月中才會緩解，此前的預估是3月中緩解。

查爾斯頓港是美東第四大貨櫃進口港口，但塞港情況正日益變得嚴重，此時困擾美西的洛杉磯港和長灘港逾一年的塞港情況顯然持續緩解，但以歷史標準來看，停泊船隻數量依然驚人。

根據南加州海事交易所的數據，17日在加州港口外海停泊的船隻數量降至72艘，壅塞情況比1月9日調查的109艘高峰有所緩解。

美國進口激增，是因急於回補在新冠疫情初期消耗的庫存，且零售業者急於滿足強勁的消費需求，這些因素造成貨運處理設備、卡車司機以及倉儲空間同步吃緊。

以進口貨櫃數量來看，查爾斯頓港去年處理129萬4,901只20呎標準貨櫃，創歷史新高，比2020年勁增24.5%，成為其中一個進口貨櫃數量年增逾20%的美東港口。

查爾斯頓港在去年感恩節前後開始塞港，當時有大量購物季庫存訂單的貨物運抵美國，海運業者和託運客戶設法將貨物從美西港口轉至其他港口，導致部分美東港口塞港。