科技股挫跌 拖累美401k退休金計畫所投資基金的績效

美國401k退休金帳戶今年初平均餘額創新高，但幾周後情勢急轉直下，因美國科技股大跌，導致401k所投資的各大基金報酬率淪為負值。

根據BrightScope，從年初至2月17日，401k退休金計畫投資的前15大基金，僅一檔基金勉強擠出0.3%的獲利，那就是Dodge & Cox Stock基金，其餘報酬率全為負值；先鋒Total債市指數基金下跌1.8%。

表現最慘的是普徠仕藍籌成長基金，同期下跌15.5%，原因是持有大量大型科技股。聯準會（Fed）即將升息，損害成長股的獲利展望，拖累科技巨頭股價下跌。普徠仕藍籌成長基金前五大持股為微軟、亞馬遜、字母、蘋果、Meta，這些科技大咖股價今年來均下跌逾5%，Meta更重挫近40%。

相較於同類基金，較偏向價值投資策略的Dodge & Cox Stock持有大量金融股部位，截至12月31日，其前兩大部位為富國銀行和嘉信理財，分別占資產組合4.3%、4.2%。但該基金第三大部位為字母，達3.8%。

富達投信最新數據顯示，年初401k退休金帳戶的平均餘額為13萬700美元。