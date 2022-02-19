聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技股挫跌 拖累美401k退休金計畫所投資基金的績效
美國401k退休金帳戶今年初平均餘額創新高，但幾周後情勢急轉直下，因美國科技股大跌，導致401k所投資的各大基金報酬率淪為負值。
根據BrightScope，從年初至2月17日，401k退休金計畫投資的前15大基金，僅一檔基金勉強擠出0.3%的獲利，那就是Dodge & Cox Stock基金，其餘報酬率全為負值；先鋒Total債市指數基金下跌1.8%。
表現最慘的是普徠仕藍籌成長基金，同期下跌15.5%，原因是持有大量大型科技股。聯準會（Fed）即將升息，損害成長股的獲利展望，拖累科技巨頭股價下跌。普徠仕藍籌成長基金前五大持股為微軟、亞馬遜、字母、蘋果、Meta，這些科技大咖股價今年來均下跌逾5%，Meta更重挫近40%。
相較於同類基金，較偏向價值投資策略的Dodge & Cox Stock持有大量金融股部位，截至12月31日，其前兩大部位為富國銀行和嘉信理財，分別占資產組合4.3%、4.2%。但該基金第三大部位為字母，達3.8%。
富達投信最新數據顯示，年初401k退休金帳戶的平均餘額為13萬700美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言