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美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美國股市連續兩周下跌，俄羅斯烏克蘭之間戰雲密布，不僅導致美股周五（18日）全面收黑，也讓下周蒙上陰影，技術指標也對美股不利。

烏克蘭局勢左右美股整周盤勢。親俄的烏東政權已宣布將平民大規模遷入俄羅斯境內；美國總統拜登斷言，俄羅斯過幾天就會攻打烏克蘭，美方也持續施壓由外交解決爭議。

標普500指數和道瓊工業指數周五各跌0.7%，那斯達克綜合指數跌1.2%。一周下來，美股三大指數下跌1.6%到1.8%不等。費城半導體指數周五跌1.1%，拖累台積電ADR收跌0.4%。

那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」，2000年6月網際網路泡沫破滅和2008年1月全球金融危機之前，都曾出現這種走勢，形同預告市場會繼續下跌。不過，上一次2020年4月出現這個情況後那斯達克卻觸底反彈。

俄烏一旦開打，市場勢必再掀震盪，在如此地緣政治不確定性高張的情況下，投資人寧可先賣再說。

RDM金融集團投顧公司投資長謝爾頓（Michael Sheldon）說：「市場充滿去風險的氛圍，投資只想由風險資產轉向安全資產。」

柏瑞投資（PineBridge Inestments）基金經理人芮達（Hani Redha）指出，俄烏若開戰，恐怕會讓居高不下的通膨更加惡化。俄羅斯不僅是全球數一數二的油氣供應國，也是鈀金、鋁、鎳等金屬的主要生產國。

芮達說：「通膨才真是大問題，將左右市場走勢，也只會拖慢解決通膨的時間。」道富（State Street）資深策略師維特勉（Marija Veitmane）說：「如果真的進兵，那油價肯定會上漲，這是會引發通膨的，且會讓聯準會（Fed）更加急進。」

The Leuthold Group首席投資策略師鮑森（Jim Paulsen）認為，或許下周最關鍵的是技術面的問題。他指出，在俄羅斯武嚇烏克蘭之前，標普500指數一度有希望從1月底4,222點的谷底，收復4,600點。標普500指數周五收在4,348.87點。

鮑森表示，美股原本已接受通膨和聯準會升息的因素，但被烏克蘭問題拖累。他認為， 若局面惡化，美股可能摜破1月谷底，他對「未來60天並無把握，但未來6個月應該會不錯」。

美股 俄羅斯 烏克蘭

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