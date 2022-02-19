股神搭檔大讚蘋果的管理 看好這家美式賣場成電商大咖

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
長年關注波克夏股東會的投資人，或許對「股神」巴菲特旁的投資夥伴孟格（右）有印象，特別是當巴菲特請他發言，他總說「我沒什麼要補充的」。在公眾面前寡言的他16日出席「日報」年度股東大會，並在近期接受yahoo採訪，令人得以一窺這位投資大師的想法。美聯社
長年關注波克夏股東會的投資人，或許對「股神」巴菲特旁的投資夥伴孟格（右）有印象，特別是當巴菲特請他發言，他總說「我沒什麼要補充的」。在公眾面前寡言的他16日出席「日報」年度股東大會，並在近期接受yahoo採訪，令人得以一窺這位投資大師的想法。美聯社

「股神」巴菲特的投資夥伴孟格（Charlie Munger）最近接受雅虎財經採訪時，不僅大讚蘋果公司（Apple）的管理方式，還預測好市多將成為電商巨擘。

AppleInsider報導，波克夏持股最多的部位便是蘋果公司，但巴菲特和孟格卻常說他們缺乏科技業的專業知識。孟格接受yahoo finance訪問時透露，波克夏信任蘋果的關鍵原因之一在於蘋果的管理，「我認為，蘋果是強大的公司之一，而且將保持強勢。我認為蘋果的管理好得難以置信」。

他說：「我判斷這家公司的實力是根據客戶對它的喜愛程度」，「我不少朋友的情況是，要他們跟自己的iPhone分開，簡直像是要他們和自己的右手分開，這讓蘋果處於非常強而有力的位置。」

另據Business Insider報導，孟格16日在美國媒體業者Daily Journal的年度股東大會說：「好市多將成為難以撼動的電商巨擘，因為他們有大家都信賴的精選產品，而且由於旗下商品種類有限，因而（在採購時）擁有龐大的議價能力。」

而商品種類有限這個特點，也有助簡化電商業務的物流和送貨流程，讓好市多具備跨足電商的優勢。

孟格是Daily Journal的董事長，也是好市多的董事，波克夏也曾持有好市多的股票。

好市多 電商 波克夏

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