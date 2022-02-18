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新加坡航展落幕 台業者瞄準國際市場拿下訂單

中央社 / 新加坡18日專電

為期4天的新加坡航空展今天落幕，受疫情影響，規模較往年縮水，但仍有台灣廠商參展，展示無人機偵測雷達及合成孔徑雷達等產品，盼拓展國際市場，這次也順利獲得數筆訂單。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）15日起至今天在樟宜展覽中心（Changi ExhibitionCentre）舉行。主辦單位指出，今年共有近600家來自逾39個國家及地區的廠商參展，預計吸引超過1萬3000人出席。

其中，創未來科技股份有限公司是今年唯一來自台灣的參展業者，主要展示無人機偵測雷達及合成孔徑雷達（SAR）、通訊系統發射機等衛星商品。

駐新加坡代表梁國新今天到攤位參觀，為業者加油打氣。他向中央社記者表示，台灣業者研發高科技雷達產品並到新加坡參展，希望這類「小而美」的台灣科技產品很快可以打開國際市場。

創未來科技業務部商業開發經理郭承典受訪時指出，主動式電子掃描陣列（AESA）雷達是這次參展的重點產品之一，創未來科技研發的這項無人機偵測雷達優勢是又小、又輕，重量只有15公斤，還可以收折，攜帶非常方便，民用市場及軍用市場都適用。

他說，其他優勢還包括操作簡單，就跟使用iPhone、平板電腦的概念一樣，且產品從設計、製造到組裝都在台灣進行，有利降低成本。

郭承典表示，藉由參展希望拓展國際市場，這次航展期間獲得數筆無人機偵測雷達的訂單。創未來科技去年底曾參加杜拜航展，預計7月還將前往英國參展，盼今年底前達成無人機偵測雷達訂單上看1000台的目標。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年航展規模較2020年縮水，參展廠商總數比上屆少了約1/3，主要以企業對企業的方式進行，不對一般民眾開放。

這次主要參展廠商包括空中巴士、波音、中國航空工業集團、貝爾德事隆公司、普惠（Pratt &Whitney）發動機公司、新科工程（ST Engineering）等。

航空業逐步復甦之際，全球兩大民航飛機製造商波音與空中巴士在展場秀出新機型，還分別派出B777-9、A350-1000等新型客機參與航展期間的飛行表演。

除了民航機，新加坡、美國、印度及印尼也派出軍機參與飛行特技表演，包括美軍派出F-35B垂直起降匿蹤戰機進行性能展示，以及17日派出一架B-52轟炸機飛越天空。

另外，美國國防工業龍頭洛克希德馬丁（LockheedMartin）、雷神（Raytheon Technologies）也在參展廠商之列。

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。

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