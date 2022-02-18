英特爾強攻車用晶片市場 今年現金流將因投資呈現負值

晶片製造商英特爾周四（17日）宣布，旗下晶圓代工服務（IFS）將成立汽車部門，聚焦發展車用晶片，設法加速晶片製造事業發展。不過，這場競賽亟需投入大量資金，可能使英特爾今年的現金流轉入負值。

英特爾預估，今年的自由現金流量將介於負10億美元和負20億美元，去年的現金流為113億美元。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在年度「投資人日」會議中表示，車用晶片需求到2030年預料大增近一倍，達到1,150億美元，這促使英特爾專門成立車用晶片部門，滿足車廠的需求。

英特爾持續擴大晶圓代工事業，以滿足日益增加的半導體需求，此時全球晶片缺貨，正對許多產業構成壓力，汽車業受創最深。

IFS總裁塔克爾（Randhir Thakur）在會中說：「汽車市場正面臨一個轉折點，由於供應鏈受擾，電動車和自駕車需要新的半導體解決方案。」

英飛凌、博世、恩智浦、意法半導體以及許多關鍵車用晶片製造商，正在自家工廠生產部分晶片，並外包部份產能給晶圓代工業者，包括台積電（2330）、格芯、聯電（2303）及力積電（6770）。

這些企業近來才開始優先生產車用晶片，主要是面臨空前的晶片荒和政府要求滿足汽車製造商的壓力。格芯表示，去年已將晶片產量提高一倍，台積電也把車用晶片產量提高60%。

倫敦數據分析公司GlobalData首席分析師畢克奈爾說：「英特爾宣布收購以色列高塔半導體公司，有助擴大生產成熟製程的晶片，這對許多企業至關重要，尤其是汽車製造商。」

基辛格認為，英特爾有望成為股市的下一個重要成長題材，並看好英特爾旗下六大部門的發展。他希望英特爾的營收隨時間翻倍成長，同時推升本益比成長數倍。