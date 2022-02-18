煉油獲利佳 中油和台塑化等亞洲業者需要更多原油
彭博資訊報導，儘管國際原油價格已經逼近每桶100美元高價，諸如台灣的中油、台塑化（6505）等亞洲煉油公司，還是繼續買進更多原油，把握現在油品市場獲利大好的商機。
台灣汽油市場需求強勁，中油準備進一步提高煉油量。中油表示，目前大林廠的產能利用率在90%以上，桃園廠在80%以上。由於市場現在利潤率很高，中油一位主管說：「煉油廠很自然要把產能盡量加大。」
台灣最大煉油業者台塑化的煉油量，則是受限於4月止排定的歲修，再加上先前加氫裂解脫硫單位火警影響運作直到3月。台塑化發言人林克彥表示，該公司計畫5月提升麥寮的產能利用率，他說：「現在利潤非常好。我們預期今年上半年的利潤能夠保持在高檔。亞州多家煉油廠在第2季排了歲修。」
由於全球汽油與柴油庫存量下降，生產汽柴油的利潤現在提高到接近新冠疫情前的水準。加以最近幾個月，中國大陸的油品輸出顯著減少，亞洲市場供給縮減；此時多國開始放寬疫情管制，汽、柴油的需求復甦，對供應會否中斷更為敏感。
Wood Mackenzie分析師Daphne Ho指出，歐洲業者由於天然氣和煤炭成本升高，不易提升產能利用率，不在此限的煉油業者將會提高產能。他認為，汽油供應在3月和4月還是會處於供應吃緊狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言