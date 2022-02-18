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煉油獲利佳 中油和台塑化等亞洲業者需要更多原油

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
台灣中油14日起又再調漲汽、柴油價格。 中央社
台灣中油14日起又再調漲汽、柴油價格。 中央社

彭博資訊報導，儘管國際原油價格已經逼近每桶100美元高價，諸如台灣的中油、台塑化（6505）等亞洲煉油公司，還是繼續買進更多原油，把握現在油品市場獲利大好的商機。

台灣汽油市場需求強勁，中油準備進一步提高煉油量。中油表示，目前大林廠的產能利用率在90%以上，桃園廠在80%以上。由於市場現在利潤率很高，中油一位主管說：「煉油廠很自然要把產能盡量加大。」

台灣最大煉油業者台塑化的煉油量，則是受限於4月止排定的歲修，再加上先前加氫裂解脫硫單位火警影響運作直到3月。台塑化發言人林克彥表示，該公司計畫5月提升麥寮的產能利用率，他說：「現在利潤非常好。我們預期今年上半年的利潤能夠保持在高檔。亞州多家煉油廠在第2季排了歲修。」

由於全球汽油與柴油庫存量下降，生產汽柴油的利潤現在提高到接近新冠疫情前的水準。加以最近幾個月，中國大陸的油品輸出顯著減少，亞洲市場供給縮減；此時多國開始放寬疫情管制，汽、柴油的需求復甦，對供應會否中斷更為敏感。

Wood Mackenzie分析師Daphne Ho指出，歐洲業者由於天然氣和煤炭成本升高，不易提升產能利用率，不在此限的煉油業者將會提高產能。他認為，汽油供應在3月和4月還是會處於供應吃緊狀態。

中油 疫情 桃園

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