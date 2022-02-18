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澳盛銀行：台幣和韓元在亞幣中最易受到烏克蘭局勢影響

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

澳盛銀行（ANZ）表示，在股票資金外流的風險下，韓元和台幣是亞洲最容易受到烏克蘭緊張局勢影響的貨幣。

ANZ駐新加坡的亞洲研究主管Khoon Goh表示， 「亞洲與烏克蘭的貿易聯繫很小，因此主要是風險信心和能源價格飆升產生的間接影響。」他認為，油價上漲將對印度盧比和菲律賓披索有不良影響，因為兩國的貿易逆差規模較大。

相形之下，離岸人民幣、星元和泰銖相對穩定。他評道： 「俄羅斯對歐洲的能源出口將受到影響，因此自然會試圖擴大向中國出口來抵銷這一影響，直接用人民幣進行結算以避開美元」。至於立場鷹派的新加坡央行將進一步緊縮政策，因此星元在該地區是避險資產。

ANZ認為，由於泰國是東南亞最大的黃金交易中心，泰銖與黃金的連動關係日增。如果黃金價格在避險需求推動下突破2,000美元，應可以支撐泰銖。

烏克蘭 人民幣 新加坡

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