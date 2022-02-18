美俄外長敲定下周會當面討論烏克蘭僵局 美股期指上揚

美國國務院發言人Ned Price在一份聲明中說，俄羅斯回應了美國提議，讓美國國務卿布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫在歐洲會晤，並提出會面時間在下周稍晚。美國已經接受，「前提是俄羅斯不會入侵烏蘭」。消息一出，美股期指今（18）日早盤走升，黃金和債券等避險資產下跌。

標普期指在台北時間接近中午上漲0.5%，那指上漲0.7%。日本、南韓、澳洲和香港等亞太地區股市則大多仍呈現下跌格局。

10年期美國公債殖利率升至1.99%，金價回落至每英兩1,900美元以下。金價周四還一度突破該整數關卡，為6月以來首見。美元變動不大，日圓下跌。

原油價格下跌，因交易員在伊朗可能重返石油市場與俄羅斯能源供應或會中斷的風險之間，取得平衡。加密幣在大跌後穩住，比特幣價格目前約為41,000美元。

美國務院發言人Price確定美俄兩國同意就烏克蘭僵局，在下周舉行外長會議。但他說：「如果他們在未來幾天內入侵（烏克蘭），就明顯表示他們從不認真對待外交。」