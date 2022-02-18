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迪士尼「夢幻社區」將於加州現身 還配備演藝人員規劃活動
迪士尼（Disney）2月16日宣布，他們計劃在美國興建數個住宅區，當中第1個動工的住宅區科蒂諾（Cotino）會在加州（California）蘭喬米拉市（Rancho Mirage）動工。
美國有線新聞網絡（CNN）17日報道，迪士尼的Storyliving首個項目科蒂諾佔地約250萬平方米（618英畝），擁有約1,900個不同類型的單位，售價尚未公開。
迪士尼計劃興建的住宅區，涵蓋購物、餐飲、海濱酒店和海灘公園配套設施，還有部份專門為55歲或以上人士而設的社區。
迪士尼會安排「演藝人員」為居民策劃節目和各種體驗，如水上娛樂、烹飪課程和健康研討會等，不過沒有包括米奇在內與迪士尼主題相關的事物。
居民需支付管理費和自願加入俱樂部的相關費用。
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文章授權轉載自《香港01》
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