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英特爾預測今年營收成長2% CEO稱有興趣參與投資安謀
英特爾（Intel）預測今年營收將成長2%。同時，英特爾執行長基辛格表示，若有財團出面收購安謀公司（ARM），英特爾會有興趣參上一腳。
英特爾周四在「投資人日」活動上表示，今年營收將達760億美元，明後年則將達到中高個位數的成長率。分析師原估英特爾今年營收僅成長1%，明後年分別成長3%到8%。相比之下，分析師預測台積電今年全年營收至少成長25%。
英特爾並預測今年不計部分項目的每股獲利為3.50美元，僅略高於分析師所估的3.44美元。 分析師預測英特爾今年營收為751億美元。
基辛格在會中說：「我對我們加速並落實的計畫很有信心。」
基辛格席間接受路透訪問時並表示，安謀不論是首次公開發行股票（IPO）或由一個財團買下，英特爾都樂觀其成。
基辛格說：「我們不是安謀的大用戶，但我們確是安謀的使用者。我們未來會成為安謀更大用戶，因為我們也將安謀納入IFS（晶圓製造）進度的一環。因此，如有財團出面，我們非常願意以某種方式參與。」
英特爾財務長 Dave Zinsner 則強調，英特爾爭取市占率之際，也將加強財務紀律。他預測未來兩年資本支出達到高峰後，毛利率將介於54%至58%之間，這水準低於60%以上的歷史高峰。他表示，英特爾進軍晶圓製造事業會影響毛利率。
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