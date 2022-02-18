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比特幣跌破41,000美元 有分析師估明年跌到10,000美元
全球交易規模最大加密幣比特幣周四（17日）盤中重摔9%，跌破41,000美元，回測50日均線，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的疑慮升高，從而對風險資產在內的全球市場構成壓力。
比特幣17日盤中大跌9.05%，報40,100美元，終場跌幅收斂至7.7%，收報40699美元。其他加密幣同受拖累，乙太幣盤中大跌8.2%，波卡幣（Polkadot，DOT）則率領其他小型代幣下跌。
顧問業者BCMstrategy創辦人馬修斯說：「歐洲和烏克蘭的地緣政治情勢正造成重大影響。但我認為，外界低估貨幣政策持續對市場帶來的不確定性和波動。」
美國投銀Stifel分析師班尼斯特（Barry Bannister）預估，比特幣2023年將從當前水準暴跌76%至10,000美元，指出將有三道逆風打壓比特幣價格。
班尼斯特認為，這三道逆風分別是全球資金供應、10年期美國公債殖利率，以及標普500指數的股票風險溢價。他也說，美國聯準會（Fed）計劃升息和縮減資產負債表，也可能衝擊比特幣價格。
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