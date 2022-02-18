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美提升俄入侵烏克蘭警告 莫斯科否認要進軍

俄烏緊張局勢加劇推升避險日圓和瑞郎 美元持平

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

避險角色的日圓和瑞郎兌美元周四均觸及兩周高位，市場擔心俄羅斯烏克蘭的緊張局勢升級，可能會對全球經濟帶來影響。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.1%至95.800。美元兌日圓一度挫至114.845日圓，為2月初以來最低，尾盤下跌0.5%，報114.93日圓。美元兌瑞郎一度觸及0.9189瑞郎，為2月3日以來最低，盤尾報0.92瑞郎，下跌0.2%。

美國總統拜登表示，現在所有證據都表明俄羅斯計劃在未來幾天入侵烏克蘭，並為此準備一個籍口。烏克蘭政府軍和親俄叛軍在烏克蘭東部交火。

此外，即使聯準會（Fed）轉趨鷹派，美元仍基本保持不變。凱投宏觀市場經濟學家Jonathan Petersen說：「我們認為，很大程度上是因為其他央行的鷹派轉變也推高了其他已開發市場的長期公債殖利率，導致相對收益率的變動較小。」

今年迄今，美元指數僅上漲0.2%，但兌日圓下跌0.2%。相比之下，反映利率預期並與美元/日圓走勢相關的2年期美債殖利率大漲約74個基點。

烏克蘭 俄羅斯

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