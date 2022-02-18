美股齊跌 道瓊重摔逾600點 烏克蘭緊張局勢加劇

美股三大指數齊跌，標普500指數寫下兩周以來最大單日跌幅，美俄對烏克蘭邊境問題的地緣政治緊張局勢升溫，促使投資人轉進防禦類股和債券和及黃金等避險資產。

道瓊工業指數重挫622.24點，或1.78%，收報34,312.03點，標普500指數跌94.75點，或2.12%，收報4,380.26點，那斯達克指數大跌407.38點，收報13,716.72點，跌幅深達2.88%。

道指寫下去年11月30日以來最大單日跌幅，那指也寫下2月3日以來最大單日跌幅。

美國總統拜登表示，各種跡象顯示，俄羅斯計劃未來幾日侵略烏克蘭，且正為入侵烏克蘭準備合理的說詞。烏克蘭軍隊和親莫斯科的叛亂分子稍早在烏東地區交火。

俄羅斯指責拜登加劇緊張局勢，並發布一封措辭強硬的信函，聲稱華府無視俄國的安全要求，揚言採取「軍事技術行動」，但並未具體說明。

標普500資訊科技股和通訊服務類股受創最重。標普金融股也下挫，尾隨美國公債殖利率下滑。

烏克蘭的事態發展增加美國聯準會（Fed）為打擊通膨而實施緊縮計畫路徑的不確定性。

Wedbush證券公司股票交易部門執行董事Michael James說：「市場非常緊張，隨著周末將近，俄烏問題仍未解決。」

具防禦性質的標普公用事業股和消費必需品股，是兩大收漲的類股。標普消費必需品股上揚，受沃爾瑪漲4%帶動，沃爾瑪年終購物季銷售創紀錄。

晶片製造商輝達（Nvidia）大跌7.51%，輝達上季毛利率持平，加上市場擔憂輝達在加密貨幣市場的業務曝險，這兩項因素蓋過輝達看好本季營收的樂觀預期，也拖累費半指數本周以來首度下跌。

旅遊評論網站TripAdvisor跌2.5%，受上季出乎預料虧損拖累。鋰礦開採商Albemarle重摔近20%，受年度獲利預測不佳拖累。

避險情緒打壓美國公債殖利率，包括摩根大通、摩根士丹利、美國銀行在內的大銀行齊跌，高盛和富國銀行也下跌，儘管這兩家銀行發布樂觀的財測。

作為避險資產的黃金大漲，17日盤中觸及每英兩1,900.99美元，創下八個月來新高。

餐飲外送事業DoorDash飆漲10.69%，受惠於上季營收強勁，外送需求沒有放緩的跡象。